Kulak çubuğu nasıl kullanılmalı?

Kulak çubukları hepimizin hemen her gün kullandığı ürünlerden bir tanesi. Ancak uzmanlar defalarca kulak çubuklarının kulağın içine sokulmasının yanlış ve tehlikeli olduğunu söylemesine rağmen birçok insan böyle kullanmaya devam ediyor. İnternet sitesi Independent'tan Roberto A Ferdman kulak çubuğunun nasıl enfeksiyona yol açtığını anlattı. Ferdman, haberinde kulak çubuğu kullanan annesinin 1 hafta boyunca kulak ağrısı çektiğini ve bunun üzerine doktorun kulak çubuğu yüzünden iltihap oluştuğunu söylediğini anlattı.

Independent'a konuşan kulak burun boğaz uzmanı Dennis Fitzgerald, "İnsanlar devamlı kulak çubuğunun neden olduğu problemler yüzünden bize başvuruyorlar. Dünyanın neresinde bir kbb doktoruna giderseniz gidin size aynı şeyi söyleyecektir. Hastalar bize kulak çubuklarını, kulaklarının içine sokmadıklarını bile söylüyorlar ama kullandıklarını biliyoruz. İnsanlar kulak temizlemeyi normal bir şey olarak görüyor ve kulak mumunu kirli, iğrenç bir şey olarak görüyor. Oysaki bu doğru değil. Vücut kulak kanalını korumak için kulak mumu üretiyor. Kulak mumu zaten olması gereken yerde ve kulak zaten bunu zamanla dışarı atıyor. Sizin yapmanız gereken kulağın dışını temizlemek." dedi.