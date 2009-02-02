Kulak ağrısını önemseyin

Kulak ağrısı, kulak akıntısı, kulakta basınç hissi, işitme kaybı, sersemlik veya yüz kaslarında zayıflama hissediyorsanız kronik orta kulak enfeksiyonlarından biri olan 'Kolesteatom'a yakalanmış olabilirsiniz.



Kolesteatomun ciddi bir kulak rahatsızlığı olduğunu belirten Amerikan Hastanesi Kulak - Burun - Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Tan Ergin Habertürk'e yaptığı açıklamada, hastalığın tedavi edilmediğinde işitme kaybı, baş dönmesi atakları, yüz sinir felci, menenjit ve beyin apnesi gibi rahatsızlıklara sebep olabileceğine dikkat çekti.



Doç. Dr. Tan Ergin, kronik orta kulak enfeksiyonlarından biri olan kolesteatomanın kendine has özellikleri bulunduğunu belirterek, hastalığın sıklıkla orta kulak enfeksiyonlarından sonra ortaya çıktığını kaydetti. Genzi kulağa bağlayan östaki borusunun yeterince iyi çalışamaması sonucunda orta kulakta bir negatif basınç oluştuğunu anlatan Ergin, "Bu negatif basınç kulak zarını orta kulağa çekmektedir. Bu durum kısa sürede geri döndürülemezse kulak zarı cepleşmeye başlar ve içerisinde deri artıkları birikir ve enfeksiyon olmaya başlar. Bu sürecin ilerlemesi sonucunda kolesteatom adı verilen hastalık oluşur ve söz konusu cepleşme büyüyerek orta kulağı ve diğer orta kulak elemanlarını etkilemeye başlar. Enfeksiyon ve kolesteatomun basınç etkisi orta kulak ve çevresini saran kemik dokularda bile erimeye yol açabilmektedir." dedi.



Kolesteatomun belirtilerini; kulak akıntısı, ağrı ve işitmede kayıp; ilerlemiş olgularda baş dönmesi, bulantı ve kusma ve/veya yüz felci olarak aktaran Ergin, "Çok ender de olsa menenjit ve beyin apsesi gibi hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlara da rastlanılmaktadır." uyarısında bulundu. Ergin, "Tedavi edilmediğinde kolesteatomun oluşturabileceği sorunlar; kulakta tam bir işitme kaybı, baş dönmesi atakları, yüz sinir felci, menenjit ve beyin apsesi olarak sıralanabilir." şeklinde konuştu.

