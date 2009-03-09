Kulağınızı çubukla temizlemeyin

Kulağa sokulan yabancı cisimler, kulak zarının delinmesine yol açabiliyor.



Orta kulak enfeksiyonları, 'barotravma' denilen basınç değişiklikleri, kulağa sokulan yabancı cisimler, kulak zarının delinmesine yol açan başlıca etkenler olarak biliniyor.



Uzmanlara göre, ani veya yavaşça gelişen işitme kayıplarında hekime gitmek gerekiyor. Özellikle burun tıkanıklığı, sinüzit, genizden ileri derecede akıntı, yüz ağrısı şikâyetleri bulunanlar, östaki tüpü tıkalı olanların, uçak yolculukları ve su altına dalmaktan uzak durmasını tavsiye eden uzmanlar, "Dış kulak yolu yabancı cisimlerle, kulak çubuklarıyla temizlenmemeli. Silah atışları yapanlar, patlayıcılarla çalışan asker veya maden işçileri kulaklık kullanmalı" uyarısında bulunuyor. Yırtılmanın çocuk veya yetişkinlikte olması arasında konunun ciddiyeti açısından farklı olmadığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Adem Cenkçi Habertürk’e yaptığı açıklamada, her yırtılma olayında ameliyatın şart olmadığını söyledi.



Travma sonucu gelişen ve kulak zarında sadece yırtılmaya neden olan olaylarda kulak zarının genelikle 4-7 günde kendiliğinden kapandığına dikkat çeken Op. Dr. Cenkçi, "Kulak zarında belli bir doku kaybı olduysa onarım yavaşlar. Bir de ani gelişen kulak zarı veya orta kulak enfeksiyonlarına bağlı oluşan kulak zarı deliklikleri, uygun antibiyotik tedavisiyle genellikle 1 haftada kapanır. Ancak yetersiz tedavi veya kulağa su kaçması durumlarda enfeksiyon kronikleşebilir." şeklinde konuştu.



Cenkçi, "En güncel yöntem, kulak zarı deliğinin altına greft denilen dokuların yerleştirilmesi. Greftler ya hastanın kendisinden ya da başkalarından elde edilir. Biz compose otogreft denilen, kıkırdak ve zar içeren yapıları, dış kulak yolunda herhangi bir kesi yapmadan yerleştiriyoruz. Ayrıca koyduğumuz kulak zarının iyi tutulması için orta kulağa hyaluronic asit denilen dolgu maddeleri yerleştiriyoruz. Kulak zarı deliği yeni oluşmuşsa, ilaç tedavisi 4-7 gün sürer. Delik küçülüyorsa takiple 1 ay içinde kendiliğinden kapanabilir. Kapanmıyorsa ve kendi haline bırakılırsa, kulakta enfeksiyon başlar ve işitmeyi gittikçe düşürür. İleride kulak kemiğini eritebilecek derecede ilerlemiş kulak enfeksiyonlarına neden olur." diye konuştu.

