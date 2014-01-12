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Yaşam

Kulağından hamam böceği çıktı!

Avustralya’da bir adamın kulağına kaçan, 2 santimetre uzunluğundaki hamam böceği, hastanede yapılan müdahale sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı

12 Ocak 2014 18:00

Avustralya’da kulağındaki acı nedeniyle uykusundan uyanan adamın kulağından hamamböceği çıktı.

ABC haber sitesinin haberine göre,  Avustralya’nın Darwin kentinde, kulağındaki dayanılmaz acıyla uyanan Hendrik Helmer, kulağındaki böceği çıkartmayı başaramayınca hastaneye gitti, bir hemşire böceği forseps kullanarak çıkarttı.

Helmer uyurken kaçtığını düşündüğü ‘küçük böceği’ çıkarmak için ilk önce elektrik süpürgesi kullandı. Çabası başarısız olan adam, daha sonra kulağına su fışkırtarak böceği çıkarmak istedi ama yine başarılı olamadı. “Zehirli bir örümcek olmaması için dua ettim. Beni ısırmadan kulağımdan çıkarmaya çalıştım” diyen Helmer, daha sonra arkadaşıyla hastaneye gitti.

Doktorların kulağına sıvı yağ dökmesi sonucu kulağın içinde iyice derinlere inen ve can çekişerek ölmeye başlayan böcek, Helmer’ın acısını daha da artırdı. Sonunda, bir hemşire forsepsle böceği çıkardı.

Son müdahalenin ardından, Helmer’ın kulağına giren böceğin 2 santimetre uzunluğunda bir hamamböceği olduğu anlaşıldı.

Doktorlar ilk kez bir hastanın kulağından hamamböceği çıkardıklarını söylerken, Helmer, arkadaşlarının kulaklık takarak uyumaya başladığını belirtti.

 

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