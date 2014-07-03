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Yaşam

Kulağından canlı kertenkele çıkartıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, sağlık merkezine giden bir kişinin kulağından canlı kertenkele çıkartıldı

03 Temmuz 2014 19:37

Hatay'da sağlık merkezine başvuran kişinin ağrıyan kulağından canlı kertenkele çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Belen ilçesindeki Sarımazı Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mustafa Ertunç, B.K'nin (21), şiddetli kulak ağrısı şikayetiyle merkeze geldiğini söyledi.

B.K'nin, dün küçük bir kertenkelenin kulağına girmeye çalıştığını, kuyruğundan tutarak engellediğini anlattığını aktaran Ertunç, "Hasta, kuyruğu kopan kertenkelenin yere mi düştüğünü yoksa kulağına mı kaçtığını göremediğini söyledi. Muayenede, kulağın içinde tespit ettiğimiz cisim çıkardığımızda, kuyruğu kopmuş 3 santimetrelik canlı kertenkeleyle karşılaştık" dedi.

Ertunç, bazı hastaların kulağından zaman zaman küçük böcek çıktığını ancak ilk kez bir kertenkeleyle karşılaştığını belirterek, B.K'nin de şaşkınlık yaşadığını anlattı.

 

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