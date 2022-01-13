Kulağında günlerce kıpırdanma hisseden adam, içine hamam böceği kaçtığını öğrendi!

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Yeni Zelanda'da bir adam kulağında üç gün hissettiği kıpırdanmanın sebebinin bir hamam böceği olduğunu öğrendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da yaşayan Zane Wedding, kulağında üç gün boyunca hissettiği rahatsız hissin su kaçmasından meydana geldiğini sandı.

Kulağının tıkandığını ve içeride bir hareketlilik olduğunu fark eden Wedding, hastaneye gittiğinde antibiyotik tedavisine başlatıldı. Doktorlar, yeniden hareketlilik hissederse tıkanan tarafa saç kurutma makinesi tutmasını önerdi.

Wedding "Hemen sonrasında daha da kötüleştim" dedi ve tıkanan kulağın duymadığını, uyuma sorunları yaşadığını anlattı.

Bir kulak uzmanından randevu alan Wedding şöyle anlattı: "Kulağıma baktığı anda 'Aman tanrım sanırım içinde bir böcek var' dedi. Birkaç dakika içinde çekme aleti ve cımbızla kulağımdan hamam böceği çıkarttı"