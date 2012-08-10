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Yaşam

Kulağına örümcek yuva yaptı!

Doktorla tuz solüsyonu kullanarak örümceğin kendi kendine kulaktan çıkmasını sağladı

10 Ağustos 2012 21:00

Çin'de hastaneye aşırı kulak kaşıntısı şikayeti ile başvuran kadının kulağında canlı bir örümcek bulundu.

Kadının beş gün kadar önce uyurken kulağına giren ve halen canlı halde orada yaşayan örümceğin nasıl çıkarılacağını doktorlar uzun süre tartıştı.

Örümceğin aletle çıkarılması fikrinden bacaklarındaki tüylerin kadının kulağına zarar verme ihtimali yüzünden vazgeçen doktorlar, tuz solüsyonu kullanarak örümceğin kendi kendine kulaktan çıkmasını sağladılar.
 
İsmi sadece Bayan Lee olarak açıklanan kadının, Hunan'da bulunan hastanede yapılan operasyonla örümcekten kurtulmasının ardından gözyaşları içerisinde kaldığı bildirildi.

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