Kulağı kesilen Sıdıka bu sefer dayaktan acile yatırıldı

T24 - Van'ın Saray İlçesi'nde geçen yıl eşi Sıdıka Pilatin'i döverek kulağını kesen Faruk Pilatin, şiddetten yine vazgeçmedi. Van Aile Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sığınma evinden alınarak tekrar eşine verilen Sıdıka Pilatin, 8 ayın ardından birlikte yaşadığı eşi Faruk Pilatin tarafından yine dövülerek hastanelik edildi.



Faruk Pilatin, kaçarken, ağır yaralanan Sıdıka Pilatin yakınları tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saray Kadın Derneği Başkanı Hamide Yeni, kocanın önceki olaydan sonra tutuklanmaması, sığınma evine alınan kadının mahkeme kararıyla kocaya teslim edilmesinin çok büyük bir ihmal olduğunu söyledi.



Saray'a bağlı Kapıköy’de oturan ve geçen yıl kocası tarafından kulağı kesilen Sıdıka Pilatin, 3 gün önce eşi tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle yine dövülerek hastanelik edildi. Öldüresiye dövülen Sıdıka Pilatin baygınlık geçirirken, Faruk Pilatin eşi öyle bırakıp kaçtı. Komşuları, olayı sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine bildirildi.



Van İpekyolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunun her yerinde dayak izleri bulunan Sıdıka Pilatin, buradaki müdahalenin ardında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sıdıka Pilatin'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.



Saray Kadın Derneği Başkanı Hamide Yeni, hastanenin intaniye servisinde yatan Sıdıka Pilatin'i görmeye gittiğini, ancak bilinci kapalı olduğu için konuşma imkanı bulamadığını söyledi. Yeni, kocanın önceki olaydan sonra tutuklanmaması, sığınma evine alınan kadının mahkeme kararı ile kocaya teslim edilmesinin çok büyük bir ihmal olduğunu söyledi.



25 Eylül 2009 tarihinde kocası tarafından dövülen, yüzü bıçaklanan ve kulağının yarısı kesilen 29 yaşındaki Sıdıka Pilatin, olayın ortaya çıkmasının ardından Savcılık kararıyla kadın sığınma evine yerleştirildi. Faruk Pilatin'e ise 6 ay ‘evden uzaklaştırma’ cezası verildi. Van Aile Mahkemesi'nde bir süre önce görülen davada, Faruk Pilatin ‘evliliğinin bozulmaması için eşinin evine dönmesi gerektiğini ve bir daha böyle bir hata yapmayacağı’ yönünde ifade verdi. Mahkeme, Faruk Pilatin'in bu ifadesi üzerine ‘kadın sığınma evindeki eşini görebilmesi ve alabilmesi’ yönünde karar verdi. Bu kararın ardından Faruk Pilatin, eşi Sıdıka'yı kadın sığınma evinden alarak, köyündeki evine götürdü. Mahkemenin verdiği karara Sıdıka Pilatin'in ailesi, yakınları ve bazı kadın dernekleri tepki göstermişti.



Polis ve jandarma, şimdi eşini yine döverek hastanelik ettikten sonra kaçan Faruk Pilatin'i her yerde arıyor.







