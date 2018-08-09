Kula'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Uşak yönüne giden Kadir Güzel yönetimindeki 43 KD 683 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Ekrem Hancı (69) yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı otomobile arkadan çarptı. Orta refüjü aşan Hancı\'nın kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek, İhsan Tülek yönetimindeki AB 223YJ plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada Ekrem Hancı ile Tülek yönetimindeki otomobilde bulunan Kübra Tülek (15), Semra Tülek (20) ve Seyhan Tülek (44) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Hancı, kurtarılamadı.
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