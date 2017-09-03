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Spor

Kula'da Serhat Gökmen başpehlivan

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA)- KULA'nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı

03 Eylül 2017 20:25

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA)- KULA\'nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı. Hisarkapı mevkiinde kurulan er meydanında gerçekleşen ve aralarında 2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ile Orhan Okulu, Süleyman Aykırı, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Ekrem Yavuz gibi Türkiye\'nin en önemli isimlerinin bulunduğu 27 pehlivanın mücadele ettiği güreşler renkli görüntülere ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 
Kula Kaymakamı Osman Güven ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun\'un yanı sıra kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği güreşlerin finalinde Faruk Akkoyun\'u yenen Serhat Gökmen başpehlivan olurken, Ali Gökçen üçüncü sırayı elde etti. Öte yandan Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri\'ne ağalık kültürü de eklendi. Ağalık için Cengiz Mert, Hakkı Keleşoğlu ve Hacı Hüseyin Akhan yarışırken, yapılan açık artırma sonunda güreş ağalığını Hüseyin Akhan kazandı. Akhan, diğer ağalık adayları Cengiz Mert ve Hakkı Keleşoğlu ile birlikte er meydanını turlayarak güreşseverleri selamladı. Er meydanında vatandaşların bayramını kutlayan Belediye Başkanı Tosun, \"Pehlivanlık güçtür, ahlaktır. İşte er meydanı, işte peşrev. Bu meydanda sahte yüzler, yüreksizler, cesaretsizler, takma isimler yok. Ben, naçizane pehlivan bir babanın oğlu olarak ata sporumuz güreşe daha çok ilgi ve sevgi besliyorum. Bu yıl 22\'ncisini düzenlediğimiz güreşlerimize ağalık kültürünü de ekledik. Bu organizasyonun düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'e ve Güreş Ağamız Hüseyin Akhan\'a teşekkür ediyorum. Kula\'da Yağlı Pehlivan Güreşleri her yıl daha da büyüyerek devem edecek\" dedi.

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