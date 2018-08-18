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Kula'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde Bilgi Gürsoy (48), husumetli olduğu öne sürülen Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

18 Ağustos 2018 10:51

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde Bilgi Gürsoy (48), husumetli olduğu öne sürülen Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
​Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gökçeören Mahallesi\'nde meydana geldi. Bilgi Gürsoy, husumetli olduğu öğrenilen Suriye uyruklu bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli, yanındaki bıçakla Gürsoy\'u yaralayıp, kaçtı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldıran Gürsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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