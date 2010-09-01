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Yaşam

KULAÇLAR DÜNYA BARIŞI İÇİN MUĞLA (A.A)

01 Eylül 2010 14:27

-KULAÇLAR DÜNYA BARIŞI İÇİN MUĞLA (A.A) - 01.09.2010 - Türk ve Yunan yüzücüler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Muğla'nın Datça ilçesinde dünya barışı için kulaç attı. ''Kulaçlar Dünya Barışı İçin'' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 22 Türk yüzücü Datça Limanı'ndan, 8 Yunan yüzücü de Yunanistan'ın Sömbeki Adası'ndan aynı anda denize atladı.  Maraton yüzücüsü Necati Sağır, etkinlik öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Datça-Simi dostluk yüzüşünün bu yıl dokuzuncusunun gerçekleştirildiğini belirterek, ''İstiyoruz ki hiçbir sınır kalmasın, vize olmasın, pasaport olmasın. Çünkü inanıyoruz ki her iki yakanın insanları bunu yürekten istiyorlar. Bir gün gelecek hep birlikte kepleri havaya fırlatacağız'' dedi. Limanlardan aynı anda yüzmeye başlayan Türk ve Yunan yüzücülerin denizin ortasında buluştuktan sonra el ele tutuşarak ''barış çemberi'' oluşturacakları belirtildi.

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