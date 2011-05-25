-KÜL BULUTU TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEDİ ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - EUROCONTROL verilerine göre, Grimsvötn Volkanı'ndaki patlama sonucu oluşan kül bulutu bugün itibariyle Türkiye hava sahasına herhangi bir etkide bulunmadı. 21 Mayısta Grimsvötn Volkanındaki patlamalar sonucunda oluşan kül bulutları nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 500 uçuş iptal edildi. EUROCONTROL ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Avrupa'nın özellikle batı kısmında yer alan bazı bölgelerde volkanik küllerin bulunduğu tespit edildi ve tehlike yaratma riski sebebiyle bazı bölgelerde uçuş yasağı ilan edildi. Volkanik küller nedeniyle uçuş emniyetinin riske atılmaması için söz konusu bölgelere ilişkin güncel durumu yakından izleyen Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) verilerine göre, Avrupa hava sahasının hemen hemen tamamında 20 bin feet üzerindeki bölgede henüz herhangi bir kısıtlama görülmedi. Bununla birlikte Avrupa hava sahasında İzlanda, Birleşik Krallık, Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya, Hollanda, Fransa ve Rusya tarafından 20 bin feet altında kalan bölgede işletmelere çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye'de, EUROCONTROL tarafından yayınlanan bilgilendirme raporu ve Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi tarafından yayınlanan kül yoğunluğu haritasını ilgili linkler üzerinden takip eden SHGM, bugün itibariyle Eurocontrol verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, söz konusu volkanik kül bulutunun Türkiye hava sahasına herhangi bir etkisi bulunmadığını bildirdi. Yetkililer, gelişmelerin DHMİ Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve EUROCONTROL ile koordineli olarak takip edildiğini de ifade etti. -GEÇEN YILKİ ZARAR 2 MİLYAR DOLAR- 15 Nisan 2010'da İzlanda'da meydana gelen yanardağ patlaması sonucunda oluşan volkanik kül bulutları yüzünden Avrupa hava ulaşımında birçok sefer iptal edilmişti. Avrupa hava trafiğinde önemli bir kriz yaşanmasına neden olan Eyjafjallajokull Volkanı'ndaki patlama, küresel çapta hava ulaşımını ciddi oranda sekteye uğratmıştı. Bu nedenle 10 milyon yolcu mağdur olmuş, kriz 2 milyar dolarlık bir kayba neden olmuştu.