Kül bulutu hangi şehirlerde görülecek?

T24 -

Yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de

İstanbul perşembe kül altında

Avrupa'ya değil kutuplara savrulacak

Volkan patlamasıyla yazsız geçen yıl

9 bin kişi öldü

Kül bulutu Salı ve Perşembe günleri arasında Türkiye'de daha geniş alanı etkileyecek.Bugün Avrupa genelinde kül konsantrasyonu azaldı, o nedenle bir değişiklik olmazsa Türkiye'yi küllerin az miktarda etkilemesi bekleniyor. Ancak volkanın faaliyeti artarsa daha yoğun kül bulutu da gelebilir.Küller kükürt içerdiğinden yağmurla birleşince asite dönüşüyor. Salı ve Perşembe günleri arasında Türkiye genelinde yağmur yağacak. Bu yağmurların çok yoğun olmasa da asit yağmurlarına dönüşmesi bekleniyor. O nedenle bu üç gün mümkün olduğunca yağmurun deriye değmemesine dikkat etmek gerekiyor.Cuma gününden itibaren belli bir süre yeniden volkanik kül gelmesi beklenmiyor.Bugün Sinop ve Samsun arasında kül bulutunun görülmesinin nedeni ise 7 bin metrede esen karayel. Balkanlardan Orta Karadenize doğru kuvvetli esen rüzgar, kül bulutlarını Sinop ve Samsun üzerine taşıdı.Türkiye genelinde volkanın etkilemesi beklenen alanlar yarın daha çok Marmara ve Batı Karadeniz olacak.Perşembe günü kül bulutu daha geniş alanı etkileyebilir, Edirne, İstanbul, Marmara geneli, Zonguldak ve Sinop boyunca Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de İzmir ve Kütahya arası.Dumanlar İç Anadolu'da Ankara-Eskişehir çevrelerine kadar inebelir.Bilimadamları İzlanda'daki volkanın 15 gün ila 2 yıla kadar faaliyetine devam etmesini bekliyorlar. Hafta sonundan itibaren İzlanda'da rüzgarlar yön değiştirecek. Volkan kül püskürtmeye devam etse de bulutlar artık Avrupa'ya değil, kutuplara doğru savrulacak.Geçmişteki volkan faaliyetlerine bakıldığında çok daha kötü etkileri olduğu görülüyor. En büyük etki 1815 yılında yaşandı.1815 yılında Endonezya'daki Sumbawa adasındaki Tambora volkanının patlamasının ardından 1816 yılı tarihe 'dünya'da yaz yaşanmayan yıl' olarak geçti. Bu geçmiş 10 bin yılda bilinen en büyük volkan patlamasıydı.İki gün boyunca volkanın çevresindeki 600 kilometrelik alanda hava karanlık oldu. Aynı yıl ABD'de bütün yaz boyunca kar yağdı.İzlanda'daki Laki yanardağı 1783'te patlayarak 9 bin kişinin ve on binlerce canlı hayvanların lav, sel, kül ve dumanlar altında kalarak ölmelerine yol açtı.Ardından boy gösteren kıtlık ve açlık İzlanda nüfusunun dörtte birini kırıp geçirdi. ABD'de kışın sıcaklıkların 9 derece yükselmesine neden oldu.