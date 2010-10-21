'Kukla'ya Çin'den ödül geldi

T24 - Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, Çin'de en iyi performans ödülünü aldı.



Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenen “The 2nd Golden Magnolia Shanghai International Puppet festival&Competition” da "KABARE" adlı gösterisi ile en iyi performans ödülüne layık görüldü. Sırbistan’da düzenlenecek olan “Golden Sparkle Board of the 13. İnternational Puppet Festival” ine davet alan Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu mayıs 2011 de festivalde ülkemizi temsil edecek.



Ayrıca TRT tarafından hazırlanan ve TRT Belgesel Kanalında yayınlanacak olan “İşin Hoş Tarafı” adlı Belgesel dizisinin 5. ve son bölümünün konuğu olacak.





