Kuklalarını yaptırdı





T24- Sezen Aksu, yeni klibi “Vay”da, hikayesini evinin maketi ve kuklaları üzerinden anlatmayı seçti.









Hürriyet'in haberine göre, bunun için Aksu’nun Kanlıca’daki evinin birebir şekilde oluşturulmuş büyük boy bir maketi ile sekiz farklı kuklası hazırlandı. Model hamuru, akrilik boya, tel ve kumaş gibi pek çok farklı malzeme kullanmayı gerektiren, üç ay gibi uzun bir sürede ortaya çıkarılan klibin yönetmeni Sinan Tuncay, sanat yönetmeni ise Sevil Kaynak...





İki genç yetenek, çalışmayla ilgili şunları söyledi: “Vay’daki kederi, Sezen Aksu’nun kendi iç dünyasına tanıklık eden evindeki mobilyalar ve aksesuvarlar üzerinden anlatmak istedik. Video ve stop motion tekniklerini bir arada kullanarak, zamanın evin içinde bıraktığı etkiyi yansıtmaya çalıştık. Sonuçta Sezen Aksu’nun görüntüsünün mümkün olduğunca az kullanıldığı, belki de hiç olmadığı kadar kişisel bir Sezen Aksu klibi ortaya çıktı.”