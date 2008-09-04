T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kuklalar 'Romeo ve Juliet'i oynayacak

Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, klasik oyunlarla modern kukla tiyatrosuna olan ilginin artmasına yol açıyor.

04 Eylül 2008 03:00

Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, sahneye koyduğu,"Notre Dame'nin Kamburu", "Araf'ta", "Romeo ve Juliet" ve "Varyeteler" adlı oyunlarla modern kukla tiyatrosuna olan ilginin artmasına yol açıyor.

Kukla sanatçısı ve Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosunun kurucularından Emre Tandoğan, geleneksel kuklacılığın dışına çıkarak modern tekniklerle yaptıkları kukla tiyatrosunun ilgi gördüğünü söyledi.

Modern kuklalar kullanarak yaptıkları gösterinin, kukla tiyatrosuna farklı bir bakış açısı getirdiğini dile getiren Tandoğan, kukla oyunu sergileyenlerin geleneksel metotları tercih ettiğini belirtti. Tandoğan, usta-çırak ilişkisi dışına çıkararak kuklacılığa daha profesyonel bakılmasını hedeflediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geleneksel kuklacılığın dışında modern tekniklerle yaptığımız kukla tiyatrosu, izleyici kitlesini arttırdı. Kukla tiyatrosuna olan ilgi, 7 yıl öncesine göre çok daha iyi. Hedefimiz, kukla tiyatrosu kültürü oluşturmak. Kukla tiyatrosunun, tiyatro kadar yaygınlaşması gerekiyor. Tiyatro nasıl sürekli oynanıyorsa, kukla tiyatrosu da oynamalıdır."
Sahneledikleri oyunların içinde en çok "Notre Dame'nin Kamburu"nun ilgi gördüğünü belirten Tandoğan, "Araf'ta", "Romeo ve Juliet", "Varyeteler" adlı oyunlarının da beğeni ile izlendiğini bildirdi.  Emre Tandoğan, daha önce büyükler için kukla tiyatrosu yaptıklarını, artık ailelerin çocuklarıyla birlikte seyredebilecekleri oyunları da sahneye koyduklarını ifade etti.

Kukla eğitimi

Tandoğan, 2001 yılında başladıkları tiyatro çalışmalarına, son iki yıldır kukla eğitimini de eklediklerini kaydederek, kukla yapımını öğrenmek için talepte bulunanlara atölye çalışmalarında, "el kuklası", "ipli kukla", "sopalı kukla" ve "muppet" eğitimi verildiğini söyledi.
Emre Tandoğan, "Atölye çalışmalarına katılan kursiyerler, hangi kuklayı yapmak istiyorlarsa onu seçiyorlar. Biz de o kuklanın yapım tekniğini öğretiyoruz. Atölye çalışmalarımız haftada bir gün, 2 saat yapılıyor ve toplam 5 ay sürüyor. Geçmiş dönemlerdeki atölye çalışmalarımıza çok farklı meslek gruplarından kişiler de katıldı. Kukla yapımı, çok yetenek gerektirmiyor. Küçük bir el becerisi yeterli olabiliyor" diye konuştu. Tandoğan, bu yılki atölye çalışmalarının 20 Eylül Cumartesi günü başlayacağını sözlerine ekledi.

İlgili haberler:

Keşanlı Ali Açıkhava'da
İşsizdiler 'tiyatrocu' oldular

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24