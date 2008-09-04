Kuklalar 'Romeo ve Juliet'i oynayacak

Keşanlı Ali Açıkhava'da

İşsizdiler 'tiyatrocu' oldular

Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, sahneye koyduğu,"Notre Dame'nin Kamburu", "Araf'ta", "Romeo ve Juliet" ve "Varyeteler" adlı oyunlarla modern kukla tiyatrosuna olan ilginin artmasına yol açıyor.Kukla sanatçısı ve Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosunun kurucularından Emre Tandoğan, geleneksel kuklacılığın dışına çıkarak modern tekniklerle yaptıkları kukla tiyatrosunun ilgi gördüğünü söyledi.Modern kuklalar kullanarak yaptıkları gösterinin, kukla tiyatrosuna farklı bir bakış açısı getirdiğini dile getiren Tandoğan, kukla oyunu sergileyenlerin geleneksel metotları tercih ettiğini belirtti. Tandoğan, usta-çırak ilişkisi dışına çıkararak kuklacılığa daha profesyonel bakılmasını hedeflediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geleneksel kuklacılığın dışında modern tekniklerle yaptığımız kukla tiyatrosu, izleyici kitlesini arttırdı. Kukla tiyatrosuna olan ilgi, 7 yıl öncesine göre çok daha iyi. Hedefimiz, kukla tiyatrosu kültürü oluşturmak. Kukla tiyatrosunun, tiyatro kadar yaygınlaşması gerekiyor. Tiyatro nasıl sürekli oynanıyorsa, kukla tiyatrosu da oynamalıdır."Sahneledikleri oyunların içinde en çok "Notre Dame'nin Kamburu"nun ilgi gördüğünü belirten Tandoğan, "Araf'ta", "Romeo ve Juliet", "Varyeteler" adlı oyunlarının da beğeni ile izlendiğini bildirdi. Emre Tandoğan, daha önce büyükler için kukla tiyatrosu yaptıklarını, artık ailelerin çocuklarıyla birlikte seyredebilecekleri oyunları da sahneye koyduklarını ifade etti.Tandoğan, 2001 yılında başladıkları tiyatro çalışmalarına, son iki yıldır kukla eğitimini de eklediklerini kaydederek, kukla yapımını öğrenmek için talepte bulunanlara atölye çalışmalarında, "el kuklası", "ipli kukla", "sopalı kukla" ve "muppet" eğitimi verildiğini söyledi.Emre Tandoğan, "Atölye çalışmalarına katılan kursiyerler, hangi kuklayı yapmak istiyorlarsa onu seçiyorlar. Biz de o kuklanın yapım tekniğini öğretiyoruz. Atölye çalışmalarımız haftada bir gün, 2 saat yapılıyor ve toplam 5 ay sürüyor. Geçmiş dönemlerdeki atölye çalışmalarımıza çok farklı meslek gruplarından kişiler de katıldı. Kukla yapımı, çok yetenek gerektirmiyor. Küçük bir el becerisi yeterli olabiliyor" diye konuştu. Tandoğan, bu yılki atölye çalışmalarının 20 Eylül Cumartesi günü başlayacağını sözlerine ekledi.