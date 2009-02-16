Kukla festivali için geri sayım

Sabancı Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Güzelyalı Kültür Merkezi, Selahattin Akçiçek Salonu ve Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda gösterilerin seyirciyle buluşacağını belirten Selçuk Dinçer, ``Katılacak gruplar tamamen profesyonel ve kendi alanında son derece yetkin işler yapan gruplar. Özellikle yurt dışından gelen gruplarımız dünyanın çeşitli yerlerindeki festivallere katılıp, sayısız gösteriye imza atmış isimlerden oluşuyor. İtalya'dan gelen `Controluce Theatro D'Ombra' dünyanın en saygın gölge tiyatrosu topluluklarından biri. Festivalde bir gölge opera sahneleyecekler. Avusturya'dan Avrupa'nın en iyi kuklacılarından biri sayılan `Karın Schafer' festivalimizde yer alacak. Bu yıl organizasyonumuza 10 gün de 12 bin seyirci bekliyoruz'' dedi.Kukla Günleri'nde salonlardaki gösterilerin yanı sıra kuklayı İzmirliler'in ayağına götüreceklerini belirten Dinçer, ``Forum Bornova Alışveriş Merkezi'nin ev sahipliğinde 14-15 Mart'ta program dahilinde `Açıkhava Kukla Şenliği' düzenleyeceğiz. Kuklayı sokağa taşımayı çok uzun süredir düşünüyorduk. Bütün sanatseverlerden salonlarımıza gelmesini bekleyemeyiz. Bu şekilde kuklayı insanların ayağına götüreceğiz. 7'den 77'ye herkesin kendi için çok önemli bir sanatsal aktivite olarak katılabileceği ortam sağlayacağız. Ayrıca, `Karagöz Figürleri' sergisi, ilköğretim öğrencilerinin yaptığı kuklalardan bir sergi, Fransa'dan katılan Daniel Raffael gösteriler yapacak. `İbiş' gösterilerimiz olacak. Çocuklar için kukla yapım atölyesinde anında kendi kuklalarını üretecekler. İzmir genelinden 15 okulun katılacağı `Kukla Oyun Yarışması' da düzenliyoruz. Hazırladıkları kukla oyunlarıyla yarışacaklar. Beş kişiden oluşan jüri ilk üçe giren oyunu seçecek'' dedi.Kukla Günleri'nin sponsorları arasında ticari destekçi olarak Forum Bornova Alışveriş Merkezi ve Yükseliş Şirketleri Grubu'nun yer aldığını belirten Dinçer, ``Yerel yönetimlerden İzmir Büyükşehir, Konak ve Karşıyaka Belediyeleri destek veriyorlar. İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, İzmir İtalyan Konsolosluğu ve İzmir Fransız Kültür Merkezi; kültürel sponsorlarımız arasında yer alıyor. Kukla'ya her geçen gün ilgi çığ gibi artıyor. Kukla'yı öğrenmek isteyen, izleyici olarak ilgilenmek isteyen, çocuklarının kukla ile ilgilenmesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kukla sanatı İzmir'le bütünleşti. Kukla'yı İzmir ile bütünleşmiş bir marka yapmak amacımız var'' dedi.