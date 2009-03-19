Kukla Festivali 21 Mart’a kadar sürecek

İzmirli sanatseverleri, kentte kültür sanat bakımından çok yoğun bir hafta bekliyor.



Farklı semtlerde, açık hava ve kapalı mekân etkinlikleriyle geçen hafta başlayan 3. Uluslararası İzmir Kukla Festivali, bu hafta da İzmir'i renklendirmeyi sürdürecek.



Türkiye'de kurumsal anlamda devlet veya özel firma kuruluşlarından destek almadan çalışan ilk ve tek orkestra olma özelliğini taşıyan ve geçen yıl dünyanın en ünlü keman virtüözleri arasında kabul edilen Sarah Chang'in solist olarak geldiği ilk konserini veren İzmir Filarmoni Orkestrası, bu kez de Japonya'nın dünyaca ünlü iki sanatçısını konuk edecek.



İzmir Filarmoni yine ses getirecek



İzmir'de geçen yıl verdiği konserle sanat hayatına merhaba diyen İzmir Filarmoni Orkestrası, yine ses getirecek bir konsere hazırlanıyor.



İlk konserinde keman virtüözü Sarah Chang'i ağırlayan Filarmoni, bu kez de ''2010 Türk-Japon Yılı'' etkinliklerine hazırlık olarak, yarın akşam saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu'nda ünlü Japon orkestra şefi Yashinao Osawa ve geleneksel Japon çalgısı okarina solisti Kazumi Sato ile sahne alacak.



Sato, konserde orkestra eşliğinde film müziklerinden örnekler sunacak ve Yoshida'nın 1.Tokyo Senfonisi'ni seslendirecek.



İzmir Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Olcay, konsere yoğun ilgi olduğunu belirterek, Japonya'dan gelen turist kafilelerinin turlarına konseri dahil ettiklerini kaydetti.



Kukla Festivali devam ediyor



İzmir'de geçen haftanın en renkli etkinliği olan 3. Uluslararası İzmir Kukla Festivali, 21 Mart Cumartesi gününe kadar kente çocuksu bir neşe katmayı sürdürecek.



Farklı salonlarda bugün, yarın ve Cumartesi sabahı, minikler ve yetişkinler için gösteriler sürerken, Cumartesi günü Festivale destek veren kurumlar arasında yer alan Forum Bornova'da, 16 okul, bir yıl süren çalışma sonucu sahneye koydukları kukla tiyatrolarıyla yarışacak.



Festival kapsamında yerli ve yabancı eğitmenler tarafından, kentteki okullarda görevli 20 gönüllü öğretmene 4 ay boyunca kukla yapım ve oynatma eğitimi verilmişti. Eğitim alan öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte kurdukları 16 tiyatro grubu, kendilerine 1 yıl önce metni verilen ''Çizmeli Kedi'' adlı oyunu, kendi yapacakları kuklalarla sahneleyecek. Yarışmanın jüri üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncularından oluşuyor.



Festival programı, ''www.izmirkuklagunleri.com'' adresinden takip edilebilir.



İZDOB ve İzmir Sanat



Ali Hoca'nın ''Çanakkale Çanakkale Oratoryosu'' ile dün akşam Gölcük Donanma Komutanlığına konuk olan İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), bu hafta biri çocuklara yönelik iki etkinlikle İzmirlilerin karşısında olacak.



İZDOB sanatçıları, 24 Mart Salı günü saat 11.00'de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Warnick'in ''Heidi'' çocuk operasını minik izleyiciler için sahneleyecek.



İZDOB sanatçılarından oluşan ''Carpe Diem Ensemble'' ise yine Salı günü saat 19.30'da Ege Üniversitesi Kampüs Kültür Merkezinde konser verecek.



İzmir Sanat Büyük Salonda 23 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de tango severler, Türkçe Sözlü Tangolar Gecesi'nde buluşacak.



Konserde solistler Bülent Şelli ve Gizem Deveci'ye, viyolonselde Serdar Gökmen, perküsyonda Ozan Pars, akerdeonda Mert Bulutsuz ve piyanoda Kamil Sökmen eşlik edecek.



‘Felatun Bey ve Rakım Efendi’ perdelerini açıyor



İzmir Devlet Tiyatrosu (İZDT), bu hafta Konak Sahnesinde bu sezon ilk kez sahnelediği ''Felatun Bey ile Rakım Efendi'' adlı oyunla perdelerini açacak. Ahmet Mithat Efendi'nin eserinden uyarlanan müzikli oyunda, Tanzimat dönemi anlatılırken, Batı taklitçiliği mizahi dille eleştiriliyor.



İZDT Konak Sahnesi, hafta sonunu, ''Ayının Fendi Avcıyı Yendi'' oyunuyla minik tiyatro izleyicilerine ayırıyor.



Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi ise Bilgesu Erenus'un yazıp Gürol Tonbul'un yönettiği ''Misafir'' adlı oyuna evsahipliği yapıyor.



Karşıyaka Oda Tiyatrosu'nda, 24 Mart Salı ve 25 Mart çarşamba günleri, tek kişilik oyunu ''Düğün Şarkısı'' ile eleştirmenlerden övgüler alan Şebnem Doğruer'in performansı izlenebilecek.



Narlıdere Kültür Merkezi Sahnesinde, tiyatroseverler, 24 Mart Salı akşamından itibaren hafta boyunca ''Simavnalı Şeyh Bedrettin'' adlı oyunu izleyebilecekler.



Sergiler, etkinlikler



Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM), geçen hafta başlayan “3. İzmirli Kadın Sanatçılar Sergisi'' adıyla açılan karma sergi, bu hafta da ziyaret edilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ''Su'' konulu sergide, 51 kadın sanatçının eserleri 22 Mart Pazar gününe kadar sergilenecek.



Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (DEFOT) üyelerinin, Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisinde açtıkları ''Özportre Atelye'' adlı karma sergi, hafta boyunca gezilebilecek.



Konak Belediyesi Eşrefpaşa Kültür Merkezi, Ayten Esen'in yağlı boya çalışmalarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.



Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı Fuayesinde ''Çanakkale'' konulu karma resim ve fotoğraf sergisi, sanatseverlerle bu akşamdan itibaren buluşmaya başlayacak.



Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yarın saat 14.00'te Hamle Tiyatrosu ''Afacan Çocuk'' adlı oyunu Yunus Emre Salonu'nda sahneleyecek.



Yine aynı salonda Hamle Tiyatrosu'nun ''Hangi Karakter'' adlı oyunu ise saat 20.30'da tiyatroseverlerle buluşacak.



AKM, yarın akşam Eskişehir Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasını konuk edecek. Konserin solistliklerini gitarlarıyla Ricardo Moyano ve Ali Öztürk üstleniyorlar.



AKM Tiyatro Salonunda ise hafta sonu ikişer gösterimle Eti Çocuk Tiyatrosu 'Pinokyo'' adlı oyunu sahneleyecek.



(AA)

