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Kültür-Sanat

Kuirfest ekibi programı anlatıyor: Buradayız ve bir aradayız

Festival, 25-27 ocak arasında...

18 Ocak 2019 14:51

8. Pembe Hayat KuirFest, 25 - 27 Ocak tarihlerinde, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Fransız Kültür Merkezi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy’de takipçileriyle buluşacak.

Kaos GL'nin aktardığına göre, festival ekibinden Esra Özban, Çayan Azadi, Koray Özbal, Merve Apaydın ve Esma Akyel başlamasına sayılı günler kala kamera karşısına geçti ve Gökkuşağının Altında, Kuir Belgeseller, Kuir Diziler, Kült, Ğ, Türkiye’den Kuir Kısalar bölümleri ile birçok queer filmi izleyici ile buluşturacak festival programını anlattı.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

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