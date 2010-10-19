'Küfürlü filmlerde kızlarımdan utanıyorum...'

T24 - Pazar akşamı Star TV’deki “Full Ekran”a konuk olan Şafak Sezer, “Kutsal Damacana Dracoola”da neden rol almadığını açıkladı: “Küfürlü filmler artık ilgimi çekmiyor!”





'Devam filmi de yok'



Cengiz Semercioğlu, “Full Ekran”a konuk aldığı ünlü oyuncu Şafak Sezer’e “Kutsal Damacana” serisinin devam filmi “Kutsal Damacana Dracoola”da neden oynamadığını sorunca ilginç bir yanıt aldı. Bundan böyle devam filmlerinde olmayacağını söyleyen Sezer, küfürlü filmlerde de yer almak istemediğini belirtti.



Sorun para değildi Para konusunda anlaşamadıkları için o filmde rol almadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Sezer, asıl sebebi şu sözlerle açıkladı: “Kutsal Damacana’da oynamamamın sebebi konuşulduğu gibi para değil. Ben kimseyle para konuşmadım. Sebep, artık devam filmlerinde ve küfürlü filmlerde oynamak istememem...”





'ARTIK KIZLARIMDAN UTANIYORUM'



Şafak Sezer, çocuklarından utandığı için küfürlü sahnelerde olamayacağını da sözlerine ekledi: “Kızlarım Sudem ve Irmak artık büyüdü. Televizyonda küfürlü sahneler çıktığında rahatsız oluyorlar. O yüzden ben artık küfürlü filmlerde yokum.







