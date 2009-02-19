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Küfür edip yayını terk etti

Uyuşturucu kullanan ünlüler arasında adı geçen oyuncu Faruk Peker, konuk olduğu Seda Sayan'ın programını küfür ederek terk etti.

19 Şubat 2009 02:00

Adı daha önce uyuşturucu kullanan ünlüler arasında geçen oyuncu Faruk Peker, konuk olmak için gittiği Seda Sayan'ın "Sabah Sabah Seda Sayan" programını küfür ederek terk etti.

Programa daha önce kendi adının da geçtiği "Etiler Koğuşu" isimli kitabı yazan gazeteci Emrullah Erdinç'in de konuk olduğunu öğrenen Peker, yayında uyuşturucu konusu konuşalacağı için oldukça öfkelendi ve küfür etmeye başladı.

Daha sonra stüdyoyu terk eden Peker'in davranışına çok üzüldüğünü belirten Seda Sayan ise "Faruk Bey, arkadaşlarımıza küfürler yağdırarak kötü bir şekilde gitmiş. Keşke benimle konuşsaydı, bizim amacımız kimseyi sorguya çekmek, kavga ettirmek değil" dedi.

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