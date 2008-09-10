Kuffour futbola veda etti

Kulübüyle sözleşmesi sona eren Kuffour, Suudi Arabistan ve Rusya’dan gelen tekliflere rağmen futbol hayatına devam etmeyeceğini açıkladı.



Rusya’nın Khimki takımıyla görüşme halinde olan ve anlaşması beklenen Kuffour sürpriz bir karar vererek 32 yaşında futbolu bıraktı.



2005 senesinde Bayern Münih’ten Roma’ya transfer olan ancak forma yarışında geride kalan Kuffour son 2 sezonunu Ajax ve Livorno’da kiralık olarak geçirmişti.



Bayern Münih’te 15 sene forma giyerek unutulmazlar arasına giren Kuffour, Alman takımının forması altında 8 şampiyonluk ve 4 Alman kupası kaldırdı. Futbolcu ayrıca 2001’de Şampiyonlar Ligi ve Kıtalararası şampiyonluk kupasını kaldıran kadroda da yer aldı.



Ülkesi Gana ile 59 maça çıkan Kuffour 3 de gol kaydetti. Milli formayla 1992’de Olimpiyat 3.lüğü kazanan Kuffour son olarak 2006 Dünya Kupası’nda ülkesi için ter döktü.

