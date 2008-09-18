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Yaşam

Kuduz görülen tek Avrupa ülkesi Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye'ye sokak köpeği kaynaklı kuduz vakalarında Avrupa'da tek ülke.

18 Eylül 2008 03:00

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da sokak köpeği kaynaklı kuduz vakası artık görülmüyor.

Kuzey Avrupa ülkelerinde çok nadir olarak yaban hayvanlarının ısırıklarına bağlı olarak kuduz vakalarına rastlanıyor. Türkiye'ye sokak köpeği kaynaklı kuduz vakalarında Avrupa'da tek ülke. Yılda 150 bine yakın kuduz şüpheli temas vakası hastanelere başvuruyor. Bunların yüzde 80'ini köpek ısırıkları oluşturuyor. Bu yıl içinde ölüm görülmedi, ancak gistatistikler, kuduz şüphesinin geriye çekilemediğini gösteriyor.

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