T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıran yasaya onay

İsrail Parlamentosu'nun kabul ettiği yeni yasa, Filistinliler ile barış anlaşması yapılması halinde Kudüs'ün paylaşılmasının zorlaştırılmasını öngörüyor. Yeni yasa Filistinliler tarafından tepkiyle karşılandı.

03 Ocak 2018 01:03

İsrail Parlamentosu Knesset'te gelecekte Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıracak tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi. Knesset'te Salı sabaha karşı yapılan oylamada 64 milletvekili lehte, 51'i aleyhte oy kullandı.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Yurdu partisinden milletvekili Şuli Moalem Refaeli tarafından hazırlanan yasada, İsrail'e ait olan toprak parçalarının başka bir devlete verilebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması şart koşuluyor. Bu da Knesset'teki 120 milletvekilinden 80 milletvekilinin lehte oy kullanması gerektiği anlamına geliyor. Daha önceki yasada, İsrail'in toprak verebilmesi için Knesset'teki 120 üyeden 61'inin lehte oyu yeterli sayılıyordu.

Yeni yasa, Kudüs'ün belediye sınırlarının değiştirilmesine de imkân tanıyor. Bunun yanı sıra, yasanın değişiklik yapılması için 61 milletvekilinin oyu yeterli sayılıyor.

Muhalefet kaygılı

Yahudi Yurdu partisi yeni yasayı tarihi bir başarı olarak değerlendirdi. Yahudi Yurdu partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett, bu yasa ile "Kudüs'ün bütünlüğünü güvence altına aldıklarını" ifade etti. Bennett, Twitter paylaşımında, "Zeytindağı, Eski Şehir ve David Kenti hep bizim olacak" ifadesini kullandı.

Bu karşılık, İsrail'de muhalefet yasayı kaygıyla karşıladı. Muhalif milletvekili Dov Chenin, yeni yasanın "barışı engelleyici yasa" olarak tanımlanması gerektiğini söyledi. Kudüs'e ilişkin bir anlaşma yapılmadan barışın sağlanamayacağını vurgulayan Chenin, yeni yasanın "kan dökülmesine" yol açmasından kaygı duyduğunu ifade etti.

Filistinliler tepkili

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından yaklaşık bir ay sonra kabul edilen yasanın bölgede gerilimi artırmasından kaygı duyuluyor. Yeni yasanın, İsrail ile Filistinliler arasında barış anlaşması yapılması halinde Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıracağı belirtiliyor. Yasa ayrıca iki devletli çözümün önünde bir engel olarak değerlendiriliyor.

Filistinliler de yeni yasaya sert tepki gösterdi. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, yasayı Filistinlilere savaş ilanı olarak değerlendirdi. Abbas'ın makamından yapılan açıklamada, "Bu oylama İsrail tarafının sözde siyasi süreci resmen sonlandırdığını ortaya koyuyor" denildi.

Kudüs'ün statüsü

Kudüs'ün statüsü İsrail ve Filistinliler arasında anlaşmazlık yaratan konuların başında geliyor. 1967 yılındaki Altı Gün savaşında İsrail tarafından işgal edilen Kudüs, 1980 yılında Knesset tarafından "İsrail'in ebedi başkenti" ilan edilmişti. Ancak bu, dünya devletleri tarafından desteklenmemişti. Filistin ise Doğu Kudüs'ü, gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin başkenti olarak görüyor.

AFP/Reuters/dpa, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ParlamentosuFilistinlilerKudüsParlamentosu KnessetSalıYahudi YurduMoalem RefaeliKnessetYurduEğitim Bakanı Naftali BennettTwitterEskiDavid KentiDov CheninCheninBaşkanı Donald Trump KudüsYönetimi Başkanı Mahmud

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24