Kudüs'teki Türk bayraklı istinat duvarı davalık oldu

T24 - TİKA Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde eski Müslüman mezarlığına istinat duvarı inşa etti, üzerine de Türk bayraklı levha yapıştırdı. Belediye inşaatın yasal, İsrail Ülke Vakfı yöneticileri ise yasadışı olduğunu iddia etti. Vakıf, "Türkiye Kudüs’te ne isterse yapabileceğini göstermek istiyor" deyip bir hafta süre verdi, eğer inşaat durdurulmazsa dava açacak.



Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı(TİKA)’nın Kudüs’teki Müslüman mezarlığı dışına inşa ettiği üç metrelik istinat duvarı İsrail’de tartışma konusu oldu. Belediye yetkilileri inşaatın yasal olduğunu ilan ederken, bir sivil toplum kuruluşu "yasadışı" olduğu gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.



Jerusalem Post gazetesindeki habere göre, TİKA’nın Yusufiye Mezarlığı dış çeperi boyunca hızla yükselttiği büyük taş duvarın inşaatı kısa bir süre önce başladı. Duvar Müslüman mahallesine girişte Aslan Kapısı’nın hemen dışına yapıldı. Gazete yaşananları şöyle anlattı: "Projenin bir parçası olarak, duvarın tamamlanan son bölümünde, Aslan Kapısı girişine yakın, kırmızı beyaz Türk bayrağı renkleriyle bir levha görülüyor. Ancak mezarlığın orjinal istinat duvarı halen bozulmamışken gereksiz gibi görünen proje, üzerine İngilizce ve Türkçe büyük harflerle yazılan iki büyük tabela çalışmanın TIKA tarafından üstlenildiğini ilan ederken, yoldan gelip geçenlerin bir süre durmalarına neden oluyor. Başkentte dış fonlarla benzer projeler yapılmasına sık rastlanmıyor. Bununla birlikte Türk-İsrail ilişkileri tüm zamanların en kötü dönemini yaşarken Kudüs’te bir inşaata aniden bir ilgi gösterilmesi hassas bir durum olabilir."



TİKA yetkilileri ve Türk konsolosluğunun gazeteye inşaatla ilgili bilgi vermediklerini iddia eden Jerusalem Post, Kudüs belediyesinin ise inşaatın tamamen bilgileri altında gerçekleştiğini açıkladığını belirtti. Belediye, duvardan düşen taşların yayaları yaralamaması yeni çözüm isterken projeye karşı çıkanlar da bulunuyor. İsrail Ülke Fonu adlı sivil toplum kuruluşundan Aryeh King inşaatın yasadışı olduğunu iddia etti, sadece siyasi kaygılarla izin verildiğini savundu.



King, "İsrail Eski Eserler yönetimi dâhil birçok kurum bu projeye baştan karşı idi, ancak zaten inşaata izin verilmişti. Benim için bunun bir raslantı olmadığı açık ve Türk hükümeti tek taraflı bir adım atmak ve Kudüs’te ne istiyorsa yapabileceğini göstermek istiyor, buna Eski Şehir’in girişi de dâhil" dedi.





BİR HAFTA SÜRE VERDİ!



İnşaat için "bir hafta süre tanıdıklarını" kaydeden King, çalışmalar hala devam ederse inşaatı durdurmak için konuyu mahkemeye götüreceklerini bildirdi.





BİN 400 YILLIK MEZARLIK



TİKA’nın Kudüs’te inşa ettiği istinat duvarı bin 400 yıllık mezarların bulunduğu, Haremi Şerif’in doğu duvarı boyunca uzanan Bab el Rahman Mezarlığının bir parçası olan Müslüman Yusufiye Mezarlığı’nın dış çeperinde yer alıyor. Yusufiye Mezarlığı Müslüman mahallesinin girişindeki Aslan Kapısı’nın yakınında bulunuyor.





