Kudüs'teki Onur Yürüyüşü'ne yapılan saldırıda yaralanan genç hayatını kaybetti

İsrail'in Kudüs kentindeki Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen saldırıda yaralanan 16 yaşındaki Shira Banki isimli genç kız yaşamını yitirdi. Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen saldırıda, 6 kişi yaralanmıştı.

Perşembe günü gerçekleştirilen yürüyüşe saldırıyı düzenleyen Yishai Shlissel gözaltına alınırken, 10 yıl önceki Onur Yürüyüşü'nde de 3 kişi benzer şekilde bıçaklanmıştı. Kudüs polisi, saldırıyı gerçekleştiren Yishai Shlissel'in, modern seküler toplumu reddeden Haredi Yahudilerinin bir üyesi olduğunu açıklamıştı.

Shira Banki'nin anısına Kudüs'te ve Tel Aviv'de düzenlenen yürüyüşlere, yüzlerce insan katıldı.