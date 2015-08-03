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Dünya

Kudüs'teki Onur Yürüyüşü'ne yapılan saldırıda yaralanan genç hayatını kaybetti

16 yaşındaki Shira Banki, perşembe günü gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü'nde bıçaklanmıştı

03 Ağustos 2015 01:44

İsrail'in Kudüs kentindeki Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen saldırıda yaralanan 16 yaşındaki Shira Banki isimli genç kız yaşamını yitirdi. Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen saldırıda, 6 kişi yaralanmıştı.

Perşembe günü gerçekleştirilen yürüyüşe saldırıyı düzenleyen Yishai Shlissel gözaltına alınırken, 10 yıl önceki Onur Yürüyüşü'nde de 3 kişi benzer şekilde bıçaklanmıştı. Kudüs polisi, saldırıyı gerçekleştiren Yishai Shlissel'in, modern seküler toplumu reddeden Haredi Yahudilerinin bir üyesi olduğunu açıklamıştı.

Shira Banki'nin anısına Kudüs'te ve Tel Aviv'de düzenlenen yürüyüşlere, yüzlerce insan katıldı.

Fotoğraf: Yaron BranerFotoğraf: Y. B.

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