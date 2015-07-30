Dünya
Kudüs'teki Onur Yürüyüşü'ne bıçaklı saldırı: 2'si ağır 6 kişi yaralı
Kudüs polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, modern seküler toplumu reddeden Haredi Yahudilerinin bir üyesi olduğunu belirtti
İsrail’in Kudüs kentinde düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne gerçekleşen saldırıda, 6 kişi yaralandı. Saldırının şüphelisi olarak, ultra-Ortodoks bir Yahudi erkek gözaltına alındı.
Altı kişinin yaralandığını, ikisinin durumunun ağır olduğunu açıklayan Kudüs polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, modern seküler toplumu reddeden Haredi Yahudilerinin bir üyesi olduğunu belirtti.
","articleSection":"Dünya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-07-30T23:01:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kudusteki-onur-yuruyusune-bicakli-saldiri-2si-agir-6-kisi-yarali,304636","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kudusteki-onur-yuruyusune-bicakli-saldiri-2si-agir-6-kisi-yarali,304636"}]