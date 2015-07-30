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Dünya

Kudüs'teki Onur Yürüyüşü'ne bıçaklı saldırı: 2'si ağır 6 kişi yaralı

Kudüs polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, modern seküler toplumu reddeden Haredi Yahudilerinin bir üyesi olduğunu belirtti

30 Temmuz 2015 23:01

İsrail’in Kudüs kentinde düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne gerçekleşen saldırıda, 6 kişi yaralandı. Saldırının şüphelisi olarak, ultra-Ortodoks bir Yahudi erkek gözaltına alındı.

Altı kişinin yaralandığını, ikisinin durumunun ağır olduğunu açıklayan Kudüs polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, modern seküler toplumu reddeden Haredi Yahudilerinin bir üyesi olduğunu belirtti.

 

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