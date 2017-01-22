Kudüs'te yeni yerleşim yerlerine onay

İsrailli yetkililer, 566 yeni yerleşim biriminin Doğu Kudüs'te inşası için onay verdi. İmar izinleri ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişinden iki gün sonra verildi. Trump seçim kampanyası sırasında İsrail'e güçlü destek vereceği mesajını iletmişti.

Doğu Kudüs Belediye Başkanı Vekili Meir Turjeman, AFP haber ajansına verdiği demecinde, "Donald Trump'ın ABD'de Başkanlık görevine gelmesiyle oyunun kuralları değişti" dedi. Yetkili, "Artık Barack Obama dönemindeki gibi elimiz kolumuz bağlı değil, artık inşaata başlayabiliriz" diye konuştu.

Turjeman bölgede 11 bin yeni yerleşim için projenin de hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat da pazar günü yaptığı açıklamada "Obama ile ağır bir sekiz yıl geçildik ve yeni inşaatları dondurmamız için sekiz yıl boyunca baskı gördük. Amerika'nın baskısı nedeniyle pek çok kez inşaat izni alamadık ama planlarımızı dondurmadık" dedi. Barkat, "Umuyorum ki şimdi bu dönem sona erdi ve şimdi Kudüs'te Yahudi ve Arap halkının refahı için yeniden inşaya ve kalkınmaya başlayabiliriz" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi, "İsrail'in Doğu Kudüs de dâhil işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yerleşim yerleri inşa etmesine derhal son vermesini" istedi. Başbakan Benyamin Netanyahu aralık ayında, İsrail aleyhine alınan BM kararından sonra yeni yerleşim birimleri inşaatlarıyla ilgili görüşmeyi ertelemişti. Ancak Başbakan Netanyahu, BM kararına rağmen inşaatlardan vazgeçmeyeceklerini belirtmiş ve diplomatik yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

ABD'nin yeni Başkanı Trump, selefi Obama'nın İsrail tutumuna karşı. Trump'ın görevlendirdiği ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin de bölgede iki devletli çözüme sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Netanyahu'dan Trump'a telefon

Başbakan Netanyahu ABD Başkanı Trump'ı arayarak göreve geldikten sonra yeni Başkan ile ilk telefon görüşmesini yapacaklarını söyledi.

Netanyahu, Trump'la Filistin sorunu, Suriye ve mevcut İran tehdidine ilişkin görüşme yapmayı planladığını söyledi. İsrail Başbakanı, İran ve aralarında ABD'nin de yer aldığı Batı ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmaya karşı çıkıyor. ABD Başkanı Trump da benzer görüşte olduğunu seçim kampanyası sırasında dile getirmişti.

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DW/dpa, MK/BS