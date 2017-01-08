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BBC Türkçe

Kudüs'te tırla saldırı: 4 ölü

Kudüs'te bir tır sürücüsünün yayaların üzerine sürmesiyle dört kişi hayatını kaybetti. Yayaların arasında bulunan askerlerin tır sürücüsünü vurarak öldürdüğü kaydedildi. Yetkililere göre bir terör saldırısı olmasından şüphelenilen olayda en az 13 kişi yar

08 Ocak 2017 18:28

Kudüs'te bir tır sürücüsünün yayaların üzerine sürmesiyle dört kişi hayatını kaybetti. Yayaların arasında bulunan askerlerin tır sürücüsünü vurarak öldürdüğü kaydedildi.

Yetkililere göre bir terör saldırısı olmasından şüphelenilen olayda en az 13 kişi yaralandı. Yaralılardan üç kişinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Saldırı, Kudüs'teki Eski Şehir'in duvarlarına bakan ünlü Armon Hanatziv Kaldırımı'nda meydana geldi.

Fotoğraflarda tırın ön camında kurşun izlerinin olduğu görülüyor.

İsrail radyosuna konuşan polis sözcüsü, "Bu bir terör saldırısı" açıklamasında bulundu. Aynı radyoya konuşan görgü tanığı bir otobüs sürücüsü ise saldırganın yayaların üzerine sürdüğünü kaydetti.

İsrail'deki Haaretz gazetesi, tır sürücüsünün otobüsten inen kişileri hedefleyerek yolundan saptığını kaydetti.

Yine aynı gazeteye göre polis şefi Roni Alsheich, olayı bir terör saldırısı olarak tanımlayarak zanlının Doğu Kudüs'ten geldiğini aktardı.

Haaretz, ölenlerin 20'li yaşlarında üç kadın ve bir erkek olduğunu belirtti.

bir tır sürücüsü 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.
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