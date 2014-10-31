Kudüs'te tehlikeli gerilim



48 yaşındaki haham Yehuda Glick, çarşamba akşamı Batı Kudüs'te, Begin Center önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Glick, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

New York doğumlu bir Amerikan Yahudisi olan Glick, yaklaşık 9 yıldır El Halil'deki bir Yahudi yerleşiminde yaşıyor. Glick, aşırı sağcı Tapınak Dağı Mirasını Koruma Vakfı'nın (HaLiba) başkanlığını yapıyor.

Glick suikasti Kudüs'ü gerdi

HaLiba Vakfı, Mescid-i Aksa Külliyesi'nin Müslümanların mülkiyetinden alınıp Yahudilere verilmesini talep ediyor. Kuruluş, külliye içinde bulunan İslami döneme ait tüm yapıların yıkılmasını, yerine Hazreti Süleyman'ın Mabedi olduğuna inanılan yapının tekrar inşa edilmesini istiyor.

Yehuda Glick, silahlı saldırıya uğradığı akşam bu içerikli "İsrail’in Süleyman Mabedi’ne Dönüşü" toplantısına konuşmacı olarak katılmıştı.

İsrail polisi, Glick suikastinden sorumlu bir kişiyi ölü olarak ele geçirdiğini duyurdu. Doğu Kudüs'teki Ebu Tor Mahallesi'nde vurulan zanlının komşuları adının Muatas Hicazi olduğunu söyledi. Filistinli İslami Cihad örgütünden yapılan açıklamada Hicazi'nin üyeleri olduğu belirtildi.

Filistin ve Ürdün'ün tepkisi

Kudüs'ün çeşitli noktalarında Filistinli göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Mescid-i Aksa tüm Müslümanlara kapatıldı. Yasak daha sonra 50 yaşın altındakileri kapsayacak şekilde yumuşatıldı.

Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas şiddetten İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu açıkladı. Abbas, "Filistin halkına, kutsal mekânlarına ve Müslümanlara savaş açılmıştır" dedi. El Fetih, Cuma gününü "öfke günü" ilan etti. Ürdün'den yapılan açıklamada da İsrail devlet terörüyle suçlandı.

ABD'nin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Kudüs'te artan gerilimden son derece endişeli olduğunu bildirdi. Kerry, tüm taraflara kışkırtıcı eylemlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in yanı sıra ABD vatandaşı olan aktivist Yehuda Glick'in silahlı saldırıya uğramasını kınayan Kerry, tansiyonu düşürmek için ilgili tüm taraflarla yakın temas halinde bulunduğunu bildirdi.