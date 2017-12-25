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KUDÜS'TE GÖZALTINA ALINAN İKİ TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'A GELDİ

  İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)  Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul'a getirildi

25 Aralık 2017 23:38

 

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) 
Doğu Kudüs\'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul\'a getirildi. 
Kudüs\'te Cuma günü gözaltına alınan ve Cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 19.40\'ta Tel-Aviv\'den İstanbul\'a geldi. Kızılırmak ve Gargılı, polis tarafından uçaktan alınarak işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.  
 

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