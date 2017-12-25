Kudüs'te gözaltına alınan iki Türk vatandaşı İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)-DOĞU Kudüs\'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul\'a getirildi.

Kudüs\'te Cuma günü gözaltına alınan ve Cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 19.40\'ta Tel-Aviv\'den İstanbul\'a geldi. Kızılırmak ve Gargılı, polis tarafından uçaktan alınarak işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

