Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Doğu Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları belirtilmişti.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği belirtilmişti.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından üç Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.