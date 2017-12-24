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Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının kefaretle serbest bırakıldığı açıklandı

24 Aralık 2017 01:15

Doğu Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları belirtilmişti.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği belirtilmişti.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından üç Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

 

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