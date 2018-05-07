Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin tabelaları yollara asılmaya başlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararının ardından bugün, büyükelçiliğinin tabelaları yollara asılmaya başlandı.

Reuters'ın haberine göre, İsrail'in, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınması beklenen ABD Büyükelçiliği için Kudüs'ün güneyindeki yollara adres levhaları yerleştirdiği bildirildi. Tabelaların İngilizce, İbranice ve Arapça olduğu görüldü.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği binasının açılacağı Ernuna Mahallesi çevresindeki cadde ve sokaklara Arapça, İngilizce ve İbranice "ABD Büyükelçiliği" yazılı adres levhaları yerleştirdi.

Elçiliğin 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırdı.

Ureykat, bu törene katılmanın yasa dışı bir kararın meşrulaştırılması anlamına geleceğini belirtti.

ABD Büyükelçiliğinin yeni bina inşa edilene kadar ABD'nin Kudüs'teki Başkonsolosluğunun geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin açılış törenine katılacağı haberlerine yer verilmişti. Trump, daha önce kendisinin de törene katılabileceğini belirtmişti ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz ay Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan İsrail'in bağımsızlığının 70. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "Netanyahu ve tüm İsrail halkının 70. büyük bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir yerde daha iyi bir arkadaşımız yok. Gelecek ay Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti. ABD’nin kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken, can kayıpları da yaşanmıştı.