T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kudüs'te ABD Büyükelçiliği için ilk levhalar yerleştirildi

Gelecek hafta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması beklenen ABD büyükelçiliği için kentte ilk levhalar üç dilde yerleştirildi. Filistin'den ise diplomatlara boykot çağrısı geldi.

07 Mayıs 2018 22:54

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşınmadan bir hafta önce kentte ilk levhalar yerleştirildi.

Kentte ABD'nin konsolosluk binasının da bulunduğu Ernuna mahallesi çevresindeki cadde ve sokaklara İbranice, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yerleştirilen levhalarda "ABD Büyükelçiliği" ifadesi yer aldı.

Büyükelçiliğin 14 Mayıs'ta açılması bekleniyor. Açılış, İsrail devletinin kuruluş yıldönümüne denk geliyor.

"Hayal değil gerçek"

"Bu bir hayal değil, hakikatin kendisi" şeklinde konuşan Kudüs Valisi Nir Barkat, "Kudüs Yahudi halkının ebedi başkentidir. Dünya da bu gerçeği tanımaya başlıyor" ifadelerini kullanarak Trump'a şükranlarını iletti.

Üst düzey Filistinli diplomat Saib Erekat ise, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, diplomat, sivil toplum örgütleri ve dini makamlara Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenini boykot etme çağrısında bulundu. Erekat, "Bu törene katılan kişiler uğursuz bir mesaj vermiş olacaktır. Uluslararası hukukun ve Filistin halkının devredilemez haklarının alçakça ihlal edilmesini teşvik ettikleri mesajını" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

AFP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GelecekTel Aviv KudüsABDKudüsErnunaArapçaBüyükelçiliği&quot;MayısKudüs Valisi Nir BarkatYahudiTrumpFilistinliSaib ErekatPazartesiFilistinBaşkanı Donald TrumpAralıkTel AvivFilistinlileriDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24