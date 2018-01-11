Kudüs’te 5 milyon dolara Einstein müzesi yapılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Kudüs’teki Hebrew Üniversitesi 5 milyon dolar değerinde bir müze inşa edecek ve bu müzeyi kendisi de Hebrew Üniversitesi’nin kurucularından olan Nobel ödüllü dahi ve izafiyet teorisinin babası Albert Einstein’a ithaf edecek.

Israil21c’de yer alan habere göre müze üniversitenin Edmond J. Safra kampüsündeki eski planetaryum binasında inşa edilecek ve müzede ünlü fizikçinin kişisel arşivleri de sergilenecek.

1955 yılında hayatını kaybedene kadar üniversitenin yönetim kurulunda görev yapmaya devam eden Einstein tüm kişisel arşivlerini – bilimsel müsveddelerini, diplomalarını, kitaplarını, madalyalarını, yazışmmalarını ve hatta plak koleksiyonunu - Hebrew Üniversitesi’ne bağışlamıştı. Nobel ödüllü dâhinin kişisel arşivinde yaklaşık 55 bin kadar parça var ve şu anda üniversitenin Safra kampüsünde duruyor.