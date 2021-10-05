Kudüs’te 2 bin 700 yıllık tuvalet bulundu

İsrail Antikalar Dairesi (IAA) Kudüs'ün güneydoğusunda kazı çalışmaları yapan arkeologların 2 bin 700 yıllık bir tuvalet bulduklarını açıkladı.

Açıklamada arkeologların bir malikanenin kalıntılarında yaptıkları kazı çalışmaları sırasında bir banyo kalıntısına ulaştıklarını, banyonun içindeki dikdörtgen kabinde de kireçtaşından kesilmiş bir tuvaletin bulunduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada tuvaletin derinde, lağım çukuru olarak inşa edilen bir bölüme bağlı olduğu da kaydedildi.

Foseptikte, hayvan kemikleri ve çok sayıda seramik olduğu belirtildi.

İsrailli bilim insanları lağım çukurundan elde edecekleri bulguların incelenmesiyle o döneme ilişkin yaşam tarzı, beslenme ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmayı umuyorlar.

Kazı sırasında dönemin mimari yapısına ve yapı malzemeleri ile bahçe düzenlemelerine ilişkin çok sayıda önemli kalıntının da gün yüzüne çıkarıldığı ifade edildi.

IAA, bulguları Çarşamba günü Kudüs'te düzenlenecek bir etkinlikle kamuoyuna tanıtacak.