Kudüs tasarısı ABD'nin tehdidine rağmen BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edildi

Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan ve Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edildi. Karar bağlayıcı değil.

193 üyeli BM'de yapılan oylamada 9 ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 35 ülke de çekimser kaldı.

ABD ve İsrail ile bilrikte tasarıya karşı çıkan ülkeler Guatemala, Honduras, Togo, Micronezya, Nauru, Palau ve Marshall Adaları.

Çekimser kalan ülkeler arasında ise Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya da var.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti.

Trump'ın tehdidine karşın kabul edilen tasarının oylanmasından önce, BM Genel Kurulu'nda ilk sözü alan Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki tasarıya destek istedi.

Riad el-Maliki, ABD'nin uyarısına atfen "Bu örgüt şu anda daha önce görülmemiş bir sınavdan geçiyor" dedi.

El Maliki, "Tarih isimleri kaydeder. İsimleri hatırlar ve haklının yanında olan isimleri ve yanlıştan söz edenleri de. Bugün hakların ve barışın arayıcıları bizleriz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme kararını "bütün değerlere yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, "Bu toplantıdan önce bir BM üyesi ülke tüm diğer üyeleri tehdit etti. Hepimize 'Hayır' oyu vermemiz gerektiği, aksi takdirde sonuçlarına katlanacağımız söylendi. Bazı üye devletlerin maddi yardımlarla tehdit edilmesi kabul edilemez, bu zorbalıktır. Üye devletlerin oyu satılık değildir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üye ülkelerin sözleri ve haysiyetinin satılık olduğunu düşünmek etik değildir. Şöyle söyleyeyim: Sindirilmeyeceğiz. Güçlü olabilirsiniz ama bu haklı olduğunuz anlamına gelmiyor."

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise oylamadan önce yaptığı konuşmada "ABD bugünü hatırlayacak. Oylama, Amerikalıların BM'ye bakışı ve bize BM'de saygısızlık yapan ülkelere bakışımız konusunda bir fark yaratacaktır" dedi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon da ülkesinin asla Kudüs'ten "uzaklaştırılamayacağını" söyledi.

"Genel Kurul'da alınacak hiçbir karar bizi Kudüs'ten uzaklaştıramayacak" diyen Danon, tasarıya destek veren ülkelerin "Filistinlilerin kuklası" olduklarını savundu.

Danon, "Filistin lider kadrosu keyifle izlerken danseden kuklalar gibisiniz. Yalanlara karşı gözleriniz kör, etrafınızı saran manipülasyonların farkında değilsiniz, tıpkı bir kukla" ifadelerini kullandı.

Kabul edilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının "yasa dışı" olarak kabul edilmesini amaçlıyor.

Tasarıda Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapılıyor.

ABD'nin vetosu nedeniyle Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde reddedilen tasarıya Konsey'in diğer 14 üyesi ise destek vermişti.