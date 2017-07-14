T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kudüs Müftüsü gözaltında

Kudüs'teki Tapınak Tepesi'nde düzenlenen saldırıda iki İsrail askeri hayatını kaybetti

14 Temmuz 2017 20:51

Sabah saatlerinde Kudüs'teki Tapınak Tepesi'nde üç İsrailli Arap'ın polise ateş açması sonrası, iki polis ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki İsrail polisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganlar ise olay yerinde öldürüldü.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak saldırıyı kınadı. Netanyahu ise tüm tarafları sükûnete çağırdı.

Cuma namazı iptal edildi

Polis, saldırı sonrası Tapınak Tepesi'ne girişi kapattı. Tüm eski kent bölümü abluka altına alınırken, civar sokaklara girişler de kapatıldı. Ayrıca El Aksa Camii'nde cuma namazı da iptal edildi.

Saldırı sonrası İsrail polisinin Kudüs Müftüsünü gözaltına aldığı bildirildi. Müftü Muhammed Ahmed Hüseyin'in oğlu, babasının eski kent bölümünde gözaltına alındığını söyledi. Müftü'nün bir koruması da olayı teyit ederken, İsrail polisinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Müftü Hüseyin, cuma namazının iptalini sert şekilde eleştirmiş ve taraftarlarıyla eski kentte protesto gösterisi düzenlemişti.

Mülteci kampına operasyon

Öte yandan, İsrail Ordusu'nun saldırı sonrası Batı Şeria'da düzenlediği operasyonda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, operasyonun Tapınak Tepesi'ndeki kanlı saldırıyla bir ilgisi olmadığı kaydedildi.

Askerlerin bir mülteci kampına girdiği ve onlara çeşitli maddeler fırlatılarak saldırıldığı ve bunun üzerine askerlerin ateş açtığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı da olayda bir kişinin öldüğünü doğruladı.

2015 yılının ekim ayından bu yanan İsrail ve Filistin'deki şiddet olaylarında 280 Filistinli, 42 İsrailli ve 7 yabancı hayatını kaybetti.

ETİKETLER

Kudüs Müftüsü Muhammed Ahmed HüseyinGÖZALTı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24