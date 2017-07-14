Kudüs Müftüsü gözaltında

Sabah saatlerinde Kudüs'teki Tapınak Tepesi'nde üç İsrailli Arap'ın polise ateş açması sonrası, iki polis ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki İsrail polisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganlar ise olay yerinde öldürüldü.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak saldırıyı kınadı. Netanyahu ise tüm tarafları sükûnete çağırdı.

Cuma namazı iptal edildi

Polis, saldırı sonrası Tapınak Tepesi'ne girişi kapattı. Tüm eski kent bölümü abluka altına alınırken, civar sokaklara girişler de kapatıldı. Ayrıca El Aksa Camii'nde cuma namazı da iptal edildi.

Saldırı sonrası İsrail polisinin Kudüs Müftüsünü gözaltına aldığı bildirildi. Müftü Muhammed Ahmed Hüseyin'in oğlu, babasının eski kent bölümünde gözaltına alındığını söyledi. Müftü'nün bir koruması da olayı teyit ederken, İsrail polisinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Müftü Hüseyin, cuma namazının iptalini sert şekilde eleştirmiş ve taraftarlarıyla eski kentte protesto gösterisi düzenlemişti.

Mülteci kampına operasyon

Öte yandan, İsrail Ordusu'nun saldırı sonrası Batı Şeria'da düzenlediği operasyonda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, operasyonun Tapınak Tepesi'ndeki kanlı saldırıyla bir ilgisi olmadığı kaydedildi.

Askerlerin bir mülteci kampına girdiği ve onlara çeşitli maddeler fırlatılarak saldırıldığı ve bunun üzerine askerlerin ateş açtığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı da olayda bir kişinin öldüğünü doğruladı.

2015 yılının ekim ayından bu yanan İsrail ve Filistin'deki şiddet olaylarında 280 Filistinli, 42 İsrailli ve 7 yabancı hayatını kaybetti.