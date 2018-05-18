KUDÜS MİTİNGİ İÇİN LİDERLER YENİKAPI'DA

*Erdoğan ve Bahçeli\'nin de aralarında bulunduğu liderler el ele tutuşup kalabalığı selamladı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Yenikapı\'da düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingi için liderler alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul\'da bulunan yabancı konuklar tek tek platforma çıktı. Liderler el ele tutuşup kalabalığı selamladı.

Görüntü Dökümü:

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-İİT üyelerinin sahneye gelişi

-Filistin Başbakanının gelişi

-Destici, Bahçeli ve Yıldırım\'ın gelişi

-Erdoğan\'ı taşıyan helikopterin inişi

-Erdoğan\'ın platforma çıkması

-El ele kalabalığı selamlamaları

-Detaylar