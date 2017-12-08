"Kudüs kararının arkasındaki esrarengiz isim, Trump'ın finansörü"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü açıkladığı "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınması" kararının arkasında, "ABD’nin en büyük kumarhanelerinin sahibi, Las Vegas Sands’in kurucusu Sheldon G. Adelson" olduğunu söyledi.

Alçı'nın "Kudüs kararının arkasındaki esrarengiz isim" başlığıyla (8 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bütün dünyayı ayağa kaldıran, belki de binlerce insanın ölümüne, hatta büyük savaşlara yol açacak olan o vahim kararı Donald Trump çarşamba günü açıkladı. Şaşırtıcı mı? Trump’ın karakteri ve şimdiye kadar yaptıkları göz önüne alındığında değil maalesef...

Karşımızda kendi gücünü pekiştirmek için her şeyi yapan, oportünist, sağduyudan uzak ve hayatı adeta bir bilgisayar oyunu olarak gören bir “killer” var. Zamanın bu diliminde yaşama çubuğunu çekmiş bizlerin en büyük şanssızlıklarından biri...

Haziran'da damat Kushner engel olmuştu

Tabii “Bu vahim karar oportünist olduğu kadar pragmatist mi?” sorusu ortada duruyor. İsrail’den ve ABD’deki siyonist lobilerden gelen coşkuya bakmayın, Netanyahu’nun son dönemde çok tartışılan koltuğunu bir süreliğine sağlamlaştırmak dışında kimseye hiçbir fayda sağlayamaz böylesine provokatif bir adım.

Öncelikle işin teknik kısmına bakalım. Bundan sonra ne olacak? Yarından itibaren Amerikan Büyükelçiliği Kudüs’e mi taşınacak?

1995’te ABD’de yapılan kanuna göre zaten büyükelçiliğin Kudüs’e taşınma kararı alınmıştı ama birkaç gündür çok konuşulduğu gibi her 6 ayda bir, bir imzayla erteleniyordu. Esasen geçen haziranda da Trump’ın önüne bu mesele geldi ve şimdi bu kararın arkasındaki isim olarak gösterilen damadı Jared Kushner o süreçte büyükelçiliği taşımanın bölgedeki barış çabalarını engelleyeceğini söyleyerek konunun bir 6 ay daha ertelenmesini sağladı.

Taşınma işi yıllar alacak

Esasen Trump aynı imzayı çarşamba günü yine attı. Ancak atarken ileriye dönük olarak Kudüs’e büyükelçiliği taşıma sözü verdi. Yani bugünden yarına büyükelçiliğin taşınacağı yok, hatta bu iş yıllar alacak.

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20 milyon dolar kaç hayat eder?

TRUMP’ın en önemli destekçilerinden olan Yahudi lobilerine ve İsrail’e yaktığı yeşil ışığın arkasındaki en dikkat çekici isim Sheldon G. Adelson.Size tanıdık gelmeyebilir ancak ABD’nin en büyük kumarhanelerinin sahibi Las Vegas Sands’in kurucusu Adelson. Bir multimilyoner. Cumhuriyetçiler’in de en büyük finansörlerinden. Trump’ın kampanyasının baş destekçisiydi.

Trump 2016 Mart’ında oy toplamak için İsrail lobilerine gidip büyükelçiliği taşıma sözü vermiş, Adelson da bunun üzerine ikna olup Trump’ın kampanyasına 20 milyon dolar bağışlamıştı.

Hatta çarşamba günkü kararda önemli rol oynayan ve dün New York Times’ın hatırlattığı bir görüşme vardı. Trump, başkanlık koltuğuna oturmadan 10 gün önce Adelson ile baş başa bir görüşme yapar, o görüşmenin ardından Adelson, Amerikan Siyonizm Derneği Başkanı Morton A. Klein’ı arayarak Trump’ın büyükelçiliği taşımayı bir öncelik olarak vaat ettiğini söyler. Yani başkan olmadan en büyük destekçilerine sözü verir.

Kısacası, yıllardır süren mücadele, yitip giden ve bundan sonra yitip gidecek hayatlar, barış için harcanan çabalar... Hiçbiri 20 milyon dolar ve bir koltuk etmiyor zalimlerin dünyasında...