Kudüs direnişinin simgesi el-Cüneydi: Filistin İslam aleminin davasıdır

İSTANBUL,(DHA)- ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımlamasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cüneydi, Esenler’e gelerek bu süreçte yaşadığı detayları düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Fevzi el-Cüneydi, \"Filistin davası sadece Filistinlilerin davası değil, aynı zamanda Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin de davasıdır” dedi.

Batı Şeria\'da ABD\'nin kararını protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi Esenler\'e geldi. Esenler Belediyesi\'nin, üç gün boyunca İstanbul\'da ağırlayacağı Cüneydi, babası Muhammet el- Cüneydi ile birlikte Çemberlitaş’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fevzi el-Cüneydi, “Türkiye’de ikinci vatanımızdayız ve Türkiye’yi çok seviyoruz” dedi.

\"FİLİSTİN SADECE FİLİSTİNLİLERİN DAVASI DEĞİLDİR\"

\"İnşallah yakın zamanda Sultan Abdülhamit gibi yine sultanlar çıkar ve hakkımızı siyonistlerden alır\" diyen Cüneydi, \"Türk halkına Trump’ın kararına göstermiş olduğu tavırlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Filistin davası sadece Filistinlilerin davası değil, aynı zamanda Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin de davasıdır\" dedi.

İsrail askerlerinin omzuna vurduğunu ve silahlarla omzumu kırıldığını söyleyen Cüneydi, \"Hapishanede 22 gün kaldım ve sonra çıktım. Beni tutuklayabilirler, şehit edebilirler,şehit olurum, hapse atabilirler, her türlü ihtimale hazırım. Ama önemli olan ben bütün kardeşlerimle, arkadaşlarımla birlikte Filistin’e, vatanıma, başkentimize ve müslümanların başkentine sahip çıkmaya çalıştım” diye konuştu.

\"BEDENİMİZ HİÇBİR ZAMAN BUNA GEÇİT VERMEYECEKTİR\"

Toplantıya katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, \"Yaklaşık 1 ay önce meydan okuma esnasında dünyaya sembol bir görüntü ortaya çıktı. 23 tane korkak İsrail askerinin ortasında gözleri kapatılmış, ve alnını asla yere dikmeyen, onurlu bir şekilde 23 tane İsrail askerine direnen henüz 16 yaşındaki bir delikanlının kollarına girilerek hapse götürülmek istenmiş ve yaşanan tüm bunlara direnen bir delikanlının görüntüsü dünyayı bir taraftan gıpta ile izletti, bir taraftan acı ile bir taraftan da dünyanın çok önemli tarihi sürecinde imza olarak atıldı. İşte o görüntülerin sahibi Fevzi el-Cüneydi kardeşimizdi. Bu evladımız o görüntülerle bütün dünyaya; Filistin, Filistinlilerindir, Kudüs Filistin’indir ve Kudüs Filistin’in olarak kalacaktır, bedenimiz hiçbir zaman buna geçit vermeyecektir mesajını verdi” dedi.

(FOTOĞRAF/VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mehmet Tevfik Göksu röp.

- Fevzi El- Cüneydi röp.

- Basın toplantısından detay görüntüler