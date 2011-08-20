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Yaşam

Kudsi Erguner başkentlileri büyüledi  ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2011 03:53

-Kudsi Erguner başkentlileri büyüledi  ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Dünyaca ünlü neyzen Kudsi Erguner, Ankara'da konser verdi. Cer Modern'deki konserde Ergüner'in performansını dinleyiciler büyük bir ilgi ile izledi. ''Kudsi Erguner Ensemble: Sufiyan'' konserinde Erguner'e solistler Bora Uymaz ve Yunus Balcıoğlu, kanunda Hakan Güngör, tanburda Murat Aydemir, perküsyonda Hamdi Akatay ve dünyaca ünlü Fransız tuba sanatçısı Michel Godard eşlik etti.  Mevlevi sufi müziğinin ustası ve ney enstrümanının en bilinen icracısı Erguner, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı. Erguner, 16 Ağustos'ta İstanbul'da, 18 Ağustos'ta da Bursa'da konser vermişti. Konseri Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk ile RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun da izledi.

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