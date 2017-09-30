Kuddusi Okkır'ın ailesine 95 bin Euro tazminat

Adalet Bakanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra kanser hastalığı nedeniyle tahliye edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Kuddusi Okkır'ın ailesiyle yapılan çözüm görüşmeleri kapsamında, aileye 95 bin Euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Okkır'ın ailesi, Kuddusi Okkır'ın hasta olmasına karşın tutukluluğunun devam etmesi ve hastanedeyken tedaviye erişimi sağlanamadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Başvurucular, Okkır'ın yaşadıkları nedeniyle yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma ile ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, söz konusu başvurunun kendine özgü koşulları, iç hukuktaki yargılama süreçleri ve AİHM'in konuya ilişkin içtihatları dikkate alınarak başvurunun aileyle yapılacak dostane çözümle sonuçlandırılması için adımlar attı.

AİHM'e gerekli bilgilendirmeleri yapan Bakanlık, başvuranlarla dostane çözüme yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda Okkır'ın ailesine 95 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

AİHM başvuruyu düşürdü

Bakanlıkla başvuranlar arasında sağlanan mutabakat AİHM'e iletildi. Bunun üzerine AİHM, başvurunun dostane çözüm kapsamında düşürülmesine hükmetti. Okkır'ın ailesine söz konusu tazminatın üç ay içinde ödeneceği öğrenildi.

"Ergenekon soruşturması" kapsamında 20 Haziran 2007'de gözaltına alınan ve 23 Haziran 2007'de tutuklandıktan sonra cezaevinde kanser hastalığına yakalanan Okkır, 1 Temmuz 2008'de tedavisi hastanede devam ettiği sırada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Bu tarihten 5 gün sonra Okkır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.