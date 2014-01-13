T24 LogoT24 Logo
Spor

Kuddusi Müftüoğlu son kez düdük çaldı

Karşılaşmanın 10. dakikasında futbolcular tarafından omuzlara alınarak saha dışına götürülen Müftüoğlu, düdüğünü, maçın kalan bölümünü yönetecek Kamil Abitoğlu'na verdi

13 Ocak 2014 01:19

Futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan özel karşılaşmada son kez düdük çalarak aktif hakemlik yaşantısını noktaladı.

Daha önce hakemliği bıraktığını açıklayan Kuddusi Müftüoğlu, Alanya Oba Stadı'ndaki Alanyaspor-Fenerbahçe maçında son kez görev yaptı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında futbolcular tarafından omuzlara alınarak saha dışına götürülen Müftüoğlu, düdüğünü, maçın kalan bölümünü yönetecek Kamil Abitoğlu'na vererek tribüne çıktı.

Müftüoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket ve şilt verildi.

Bu arada, "Haliç Üniversitesi 4. Uluslararası Sporun Zirvesi 12. Spor Adamları Ödülleri"nde yılın yabancı futbolcusu seçilen Fenerbahçeli Cristian Baroni ve onur ödülüne layık görülen aynı takımdan Mehmet Topal'a ödülleri maç öncesi verildi.

 

ETİKETLER

kuddusi müftüoğlukamil abitoğlujübilehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24