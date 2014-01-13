Kuddusi Müftüoğlu son kez düdük çaldı

Futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan özel karşılaşmada son kez düdük çalarak aktif hakemlik yaşantısını noktaladı.

Daha önce hakemliği bıraktığını açıklayan Kuddusi Müftüoğlu, Alanya Oba Stadı'ndaki Alanyaspor-Fenerbahçe maçında son kez görev yaptı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında futbolcular tarafından omuzlara alınarak saha dışına götürülen Müftüoğlu, düdüğünü, maçın kalan bölümünü yönetecek Kamil Abitoğlu'na vererek tribüne çıktı.

Müftüoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket ve şilt verildi.

Bu arada, "Haliç Üniversitesi 4. Uluslararası Sporun Zirvesi 12. Spor Adamları Ödülleri"nde yılın yabancı futbolcusu seçilen Fenerbahçeli Cristian Baroni ve onur ödülüne layık görülen aynı takımdan Mehmet Topal'a ödülleri maç öncesi verildi.