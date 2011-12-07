-Küçük'ün Erdoğan'ı ziyareti sona erdi İSTANBUl (A.A) - 07.12.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sona erdi. KKTC Başbakanı Küçük, eşi Gülin Küçük ile Başbakan Erdoğan'ı, Üsküdar Kısıklı'daki konutunda ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, KKTC Başbakanı Küçük ve eşini kapıda karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Öte yandan, ziyaret sırasında Kamil Karki ve ailesi, Başbakan Erdoğan'ın konutu önünde üzerinde ''Geçmiş olsun Sayın Başbakanım. Sizi seviyoruz. Cansa canımız, sevgiyse sevgimiz feda olsun. Her zaman yanındayız'' yazılı bir pankart açtı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Karki, Başbakan Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve geçmiş olsun demek için geldiklerini söyledi. Karki, aslında Pazar günü daha kalabalık bir grupla gelerek, Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmek istediklerini ancak cenazeleri olduğu için gelemediklerini ifade etti. Bir vatandaş da, Başbakan Erdoğan'a getirdiği bir tencere aşureyi, kabul edilmeyince, gazetecilere ikram etti.