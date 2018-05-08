Küçükler anlattı, büyükler çizdi: Çocuklardan Çocuklara Masallar

Kadıköy’ün kentsel sorunlarının çözülmesi için mahalleliler ile tasarımcıları bir araya getiren ve yaratıcı buluşma ortamları sağlayan Tasarım Atölyesi Kadıköy, (TAK) Çocuklardan Çocuklara Masallar projesini hayata geçirdi.

"Çocukların da kendi masallarını yaratma hakkı var" sözleriyle başlayan çalışma bir dizi atölye çalısması sonunda ortaya çıktı.

3 haftalık atölye çalışması sonunda, anlatılan masallar atölye yürütücülüğünü yapan yaratıcı drama eğitmeni Sevinç Koçak tarafından kaleme alındı.

Çocuk kitapları çiziminde deneyimli 5 illüstratör; Ceyhun Şen, Elif Yemenici, Gökçe İrten, İpek Okyar ve Sedat Girgin; 5 çocuğun, 5 masalını çizime dönüştürdü.

Kitap, 11 Mayıs Cuma günü 18.00’de Tasarım Atölyesi Kadıköy’de tanıtılacak.