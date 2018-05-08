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Kültür-Sanat

Küçükler anlattı, büyükler çizdi: Çocuklardan Çocuklara Masallar

Çocukların yarattığı kitap 11 Mayıs'ta tanıtılacak

08 Mayıs 2018 18:04

Kadıköy’ün kentsel sorunlarının çözülmesi için mahalleliler ile tasarımcıları bir araya getiren ve yaratıcı buluşma ortamları sağlayan Tasarım Atölyesi Kadıköy, (TAK) Çocuklardan Çocuklara Masallar projesini hayata geçirdi.

"Çocukların da kendi masallarını yaratma hakkı var" sözleriyle başlayan çalışma bir dizi atölye çalısması sonunda ortaya çıktı.

3 haftalık atölye çalışması sonunda, anlatılan masallar atölye yürütücülüğünü yapan yaratıcı drama eğitmeni Sevinç Koçak tarafından kaleme alındı. 

Çocuklar : Gülendam Su Demirbağ(8) Arjen Aktan (8), Arya Uzuntaş (7), Ceren Altındağ (7) ve Uras Yaman (7)Çocuk kitapları çiziminde deneyimli  5 illüstratör; Ceyhun Şen, Elif Yemenici, Gökçe İrten, İpek Okyar ve Sedat Girgin; 5 çocuğun, 5 masalını çizime dönüştürdü.

Kitap, 11 Mayıs Cuma günü 18.00’de Tasarım Atölyesi Kadıköy’de tanıtılacak.

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