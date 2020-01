Küçükkuyu'da Enerji Kooperatifi Çalıştayı yapıldı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği\'nce yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı\'nca desteklenen \'Birlikte Yeşil Enerjiye\' projesi kapsamında, proje ortağı Küçükkuyu Belediyesi evsahipliğinde \'Enerji Kooperatifleri Çalıştayı\' gerçekleştirildi.

Küçükkuyu Zeytin Kültür Merkezi\'de dün yapılan çalıştayda, Türkiye\'nin farklı üniversitelerinde bilim adamları, kamu görevlileri, yerel yönetim, Enerji Kooperatifleri ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı. \'Birlikte Yeşil Enerjiye\' projesi kapsamında bölgede iklim değişikliği ile mücadele etmek için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) oluşturduğu \'İklim İçin STK Ağı\'nın da destek verdiği çalıştay, bölgede ilk olması açısından oldukça önemliydi. Açılış konuşmalarını CHP\'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan ve Küçükkuyu Belediyesi proje sorumlusu Cansu Polat gerçekleştirdi. Her üç konuşmacı da iklim değişikliğinin yarattığı yıkıcı sonuçlardan bahsederek, yeşil enerjinin ve yeşil enerji üretiminde de kooperatiflerin önemine değindi. Çalıştaya katılan CHP\'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege ve Marmara Belediyeler Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu da, katılımcıları selamlayarak enerji kooperatiflerinin çoğalması ve bir an önce üretime geçmelerinin önemine değindi. Kamuyu da kooperatiflerin önünü açmak üzere göreve davet etti.

\'ENERJİ KOOPERATİFLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN\'

Kolaylaştırıcılığını Süheyla Doğan\'ın gerçekleştirdiği \'Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Enerji Kooperatifleri\' konulu birinci oturumun ilk konuşmacısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifleri Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Melih Toprak idi. \'Enerji Kooperatifleri Mevzuatı\' hakkında bilgi veren Toprak, bu konulardaki sorunların kamu ve kooperatiflerin işbirliği ile çözüleceğine inandığını söyledi. İzmir Enerji Kooperatifi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Teneler de İzmir\'in genç girişimcileri tarafından kurulan kooperatifin enerji üretmek amacıyla yer arayışına başladığını, kısa sürede faaliyete geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kolaylaştırıcılığını Yeşil Düşünce Gazetesi Editörü Mahmut Boynudelik\'in yaptığı \'Türkiye\'deki Enerji Kooperatiflerine Bakış\' başlıklı ikinci oturumda, Türkiye\'de enerji kooperatiflerinin sayısının yalnızca 20 olduğunun vurgulandı. Kooperatiflerin önündeki finansman, mevzuat gibi sorunların aşılması gerektiği ve yenilikçi, ARGE çalışmalarına önem veren, katılımcı kooperatiflerle enerji üretimine bir an önce başlanması gerektiği vurgulandı.

\'KOOPERATİFLER ÖCÜ DEĞİL, DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR\'

KOOPGEP-İş Geliştirme Uzmanı Arzu Gözel\'in kolaylaştırıcılığını yaptığı birinci atölyede, Türkiye\'de Kooperatifçiliğin sorunları masaya yatırıldı ve çözümler üretildi. Katılımcılık, birbirine güvenme, finansman, yenilikçilik, kar payı dağıtma gibi sorunlara çözümler üretildi. HendrichBöll Vakfı\'ndan Menekşe Kızıltepe\'nin kolaylaştırıcılığında gerçekleşen ikinci atölyede ise katılımcılar üç grup halinde çalışarak, birer enerji kooperatifi kurup, avantaj ve dezavantajlarını belirledi. Çanakkale civarındaki 16 termik santral projesine de dikkatlerin çekildiği çalıştayda, ÇED süreçlerinin sonuna doğru gelinen Çırpılar ve Kirazlıdere Termik Santralleri\'ne karşı daha aktif mücadele etme kararı alındı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, \'Birlikte Yeşil Enerjiye\' projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalıştay sonrasında, bölgede bir enerji kooperatifi kurmak için girişimlere başlayacaklarını ve duyarlı tüm yurttaşları bu kooperatife üye olmaya ve destek vermeye çağırdı.



