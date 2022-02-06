Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan adli kontrolle serbest bırakıldı

CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, “rüşvet” iddiasıyla, dün mesai bitimine yakın, belediyeye gelen polislerce gözaltına alındı. Fen İşleri Müdür Vekili M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö. ile birlikte gözaltına alınan Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili Ayvacık İlce Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi önünde bekleyişe geçti.

Soruşturma Temmuz ayında başladı

Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla yürütüldüğü öğrenilen soruşturmanın gerekçesinin, K.T. isimli kişinin Temmuz 2021 tarihinde “yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında kendisinden, Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili M.E.'nin 15 bin TL’yi usulsüz olarak kendisinden aldığı, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığı” iddiaları olduğu öğrenildi.

Cuma günü aksam üzeri Ayvacık Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Cengiz Balkan ve beraberindeki gözaltı işlemi devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren, CHP’liler Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık İlce Emniyet Müdürlüğü bekleyişe geçti.

"Ortada somut bir delil yokken, zorunluluk durumu yokken niye gözaltı uygulaması yapıyorsunuz?"

Ayvacık’ta bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın haksız yere gözaltına tutulduğunu söyledi.

Çağrıldığında ifadeye gelebileceğinin bilinmesine rağmen, mesai bitimine yakın yapılan gözaltı uygulamasının bir kumpas olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

Erkek, “Ortada somut bir delil yokken, zorunluluk durumu yokken niye gözaltı uygulaması yapıyorsunuz? Bugüne kadar niye gerekli araştırmaları yapmadınız da cuma günü aksam üzeri gözaltı uygulaması yapıyorsunuz. İfadeye çağrıldığında her zaman gelip ifade verebilecek seçilmiş bir belediye başkanını niçin gözaltına alıyorsunuz?” diye sordu.

"Hiçbir baskı da bize geri adım attıramaz"

“Umarım bu gözaltı işlemi bir an önce sonlanır” diyen Erkek, CHP’li belediye başkanlarına yönelik, somut deliller olması dahi, iktidarın bir itibar suikast yapma çabasında olduğunu ifade etti.

‘Hukuk’ vurgusu yapan Erkek, “Ancak bunlar ne kamuoyunun vicdanında ne de toplumun vicdanında yer bulur. Hukuk, hukuksuzluk yapanları da sonuna kadar takip eder. Hukukun böyle bir huyu vardır. Hiçbir baskı da bize geri adım attıramaz. Böyle iftiralarla, kumpaslarla hiçbir şey elde edemeyeceklerini hâlâ anlamamış, bir yapı ile karşı karşıyayız. Süreci takip ediyoruz. Dosya savcının önünde, içeriğine dair net bir açıklamayı, dosyayı inceledikten sonra yapacağız” dedi.

Adli kontrol kararı

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde iki personeli ile birlikte yaklaşık 27 saat boyunca gözaltında tutulan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Ayvacık Adliyesi’nde 4 saati aşkın süren savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Soruşturma savcısı talebi doğrultusunda Ayvacık Adliyesi hakimi, Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve bir personelin adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karar verdi.

Başkan Balkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muharrem Erkek, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililerce Ayvacık Adliyesi önünde karşılandı.

Balkan, adliye önünde, “Bu soğuk havada bekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir kez daha büyük bir ailenin ferdi olduğumu anladım” açıklamasında bulundu.